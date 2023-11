Razze di cani che abbaiano meno: le più adatte ad appartamento e condominio

Siete alla ricerca del vostro primo (o nuovo) amico a quattro zampe, ma avete bisogno che sia un compagno discreto e silenzioso? Allora potrebbero fare al caso vostro le razze di cani che abbaiano meno . Cercheremo di elencarle tutte, cercando anche di farvi capire quali sono le più tranquille e remissive, ma attenzione: ricordatevi che anche abbaiare è normale e non esistono cani che non lo fanno in assoluto. Sarebbe innaturale! Proviamo a fare luce sull'argomento, ma prima vi invitiamo a seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento sul mondo salute, benessere e animali.

Ancora, andrebbero inclusi molti cani da lavoro (da fiuto, da ricerca, da pet theraphy) che oltre a essere molto teneri tendono ad abbaiare solo quando necessario, per segnalare agli esseri umani che c'è bisogno di intervenire in quale modo. Le 10 razze elencate, ad ogni modo, sono quelle che con il passare del tempo si sono distinte per il loro modo di fare pacato e per il fatto di ricorrere a ululati, vocalizzi e altre modalità di abbaio solamente se messi davvero alle strette.

Quelle appena elencate sono solo 10 delle tante razze che tendono a essere discrete e silenziose, e più precisamente sono le più comuni e le più gettonate. Se volessimo ampliare l'elenco infatti sarebbe lunghissimo, perché bisognerebbe in primis aprire un capitolo a parte che riguarda moltissimi cani da caccia , che abbaiano per segnalare la preda.

Ci sono però delle razze che rispondono ai motivi più comuni per cui i cani abbaiano (che abbiamo appena elencato) in modo diverso: fiutando, agitandosi, muovendo il corpo o la coda in un certo modo. Tutto sta, ovviamente, anche all'indole e al temperamento del cane .

Prima però di continuare a parlare delle razze di cani che abbaiano poco , dobbiamo fare un altro piccolo appunto. Come abbiamo già detto all'inizio, abbaiare è naturale e non esistono cani che non lo facciano del tutto: è un po' come se chiedessimo a un essere umano di non emettere suoni.

Il Carlino invece è un cane esuberante e vivace ma che tende anche a essere molto ubbidiente. Adora stare a contatto con la famiglia e compiacere tutti i suoi membri e sì, è famoso per il fatto che abbaia molto raramente: preferisce fare dei versetti (grugniti, suoni nasali e sbuffi) per farsi capire da chi ha attorno.

Partiamo dal primo: per il suo abbaiare rarissimo, il Basenji è divenuto famoso in tutto il mondo pur essendo un cane fondamentalmente primitivo che ha origine in Africa. Importato in Italia sin dagli anni Trenta, il Basenji è indipendente, tranquillo ed è dolcissimo con i bambini. Il contro? Non è esattamente ubbidiente: è testardo e si annoia facilmente.

A dispetto delle sue dimensioni, lo stesso atteggiamento è proprio anche del Cane Corso , che però rispetto all'Akita Inu tende a essere molto più coccoloso e affettuoso, al punto da lasciarsi andare ogni tanto a slanci esuberanti e a versi di felicità o entusiasmo. Chiude la coda il Rottweiler , cane da guardia per eccellenza che si comporta quasi come un ninja: ama essere silenzioso e calmo, non emette suoni in casa e si "accende" solo quando c'è qualcosa che non va.

Non solo abbaiano meno ma sono davvero molto (tanto, forse troppo) silenziosi: infatti sì, esistono cani che grazie alla loro discrezione e al loro passo felpato tendono fondamentalmente a sembrare quasi invisibili. Oltre ai già citati Carlino e Basenji, un posto d'onore va all' Akita Inu , talmente furbo e intelligente da essere una vera ombra e da sapere bene come muoversi senza farsi sentire.

Magari, oltre a cercare un cane che abbaia poco, cercate anche un cane di razza piccola. Missione impossibile? No, affatto. Oltre al Carlino, di cui abbiamo già parlato, un'ottima scelta potrebbe essere il Bulldog Francese : è intelligente, sveglio, incredibilmente fedele e abbaia solo per mettere in guardia il suo patrone in caso di necessità.

Lo stesso, infine, vale per lo Shiba Inu , che chiude la lista: pur essendo più amichevole dell'Akita, non abbaia mai se non in casi di "emergenza", ossia quando crede che i suoi amici umani siano in pericolo.

Segue il Boxer , affettuoso e leale: anche lui tende a essere davvero silenzioso, ma essendo protettivo potrebbe abbaiare in presenza di estranei o di situazioni di minaccia per il padrone. C'è anche il Dogue de Bordeaux , un gigante buono tranquillo e mansueto che si comporta proprio come il Boxer: abbaia solo se pensa che ci sia una minaccia in corso.

Questi, invece, sono i "vincitori" del premio razza silenziosa per le taglie medie: oltre all'Akita e al Basenji, di cui abbiamo già parlato, troviamo il Bracco Ungherese . Questo cane è molto silenzioso, abbaia raramente e al più potrebbe fare dei versi, in più si distingue per la sua intelligenza e per il fatto che va d'accordo con tutti gli esseri umani, compresi bambini e anziani (è infatti spesso impiegato nella Pet Theraphy).

Cani di taglia grande che non abbaiano

Alano

Cane Corso

Dobermann

Dogo Argentino

Golden Retriever

Labrador Retriever

Levriero Afgano

Mastino Napoletano

Rottweiler

Terranova

Avete un cane di taglia grande o gigante significa avere per forza un "allarme" sonoro sempre pronto a scattare? Certo che no: abbiamo già elencato alcuni cani di dimensioni importanti che non abbaiano, parlando del Cane Corso e del Rottweiler. Lo stesso atteggiamento appartiene all'Alano, che ha un carattere molto docile, che però non abbaia per difesa ma solo se ha paura o se qualcosa lo stimola.

Il Dobermann, invece e il Dogo Argentino, invece, abbaiano se si sentono minacciati o se pensano che stia succedendo qualcosa al padrone, perché sono molto protettivi. Lo stesso vale per il Mastino Napoletano, mentre il Levriero Afgano e il Terranova diventano sonori se c'è notano qualcosa di strano, che non rientra nelle loro abitudini o in quelle del padrone.