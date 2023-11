Quali sono i cani con più problemi di salute?

Le razze di cani con più problemi di salute Ne avete sentito parlare, sapete che sono delicatissime eppure non le conoscete tutte: ecco perché oggi esploreremo le razze di cani meno sani, ovvero quelle più delicate e/o propense ad ammalarsi con più facilità. Si tratta di quattro zampe che restituiscono un amore infinito ma che, purtroppo, per una questione di genetica sono più soggette ad alcune patologie. Scopriamole dunque, ma prima di proseguire con la lettura vi invitiamo a seguirci su Whatsapp per essere sempre aggiornati su animali, salute e benessere.

Elenco delle razze di cani che si ammalano di più Alano

Basset Hound

Bulldog Francese

Carlino

Cocker Spaniel

Dobermann

Labrador Retriever

Pastore Tedesco

Rottweiler

Terranova Come potete vedere, questo elenco di razze non risparmia nessuna taglia: cani di piccola, media e grande taglia possono essere ugualmente delicati. Ognuno di questi cani ha delle specifiche patologie a cui è predisposto, di conseguenza cercheremo di vederle insieme. Ricordatevi, però, che questa è solo una breve guida che non diagnostica niente né prevede nulla: i vostri quattro zampe devono sempre essere tenuti sotto controllo dal veterinario.

Linguaggio del cane: cosa sapere e come capirlo Abbiamo appena fatto l'elenco delle razze di cani più vulnerabili, ma la verità è che una semplice lista non basta. Infatti, anche se il vostro cane (o quello che desiderate adottare) fa parte di questa lista non è davvero detto che si ammali. Certo, le probabilità come vi abbiamo spiegato sono molto alte, ma ricordiamoci sempre che la loro sorte non è scontata e che prevenire è meglio che curare. E come si fa a prevenire, quando si parla di cani? Semplice: imparando il loro linguaggio e capendo cosa ci comunica. Per esempio, i movimenti della coda del cane possono metterci in allerta su diverse patologie, perché questa appendice può iniziare a diventare rigida o stare sempre bassa. Ancora, notare che il cane sbadiglia nervosamente può significare che sta provando fastidio o dolore. Tutto, insomma, sta nell'apprendimento e nell'osservazione di ciò che Fido fa giorno dopo giorno: solo così potremmo rallentare (o chi lo sa, magari evitare) l'insorgere di malattie a cui sì, forse è destinato, ma che magari per lungo tempo possono essergli precluse.

I cani che hanno bisogno di molte cure Barboncino toy

Basset Hound

Carlino

Cocker Spaniel

Chihuahua Abbiamo già parlato del Basset Hound, del Carlino e del Cocker Spaniel, ma se vogliamo fornire una panoramica a tutto tondo delle razze di cani che hanno bisogno di più cure dobbiamo necessariamente parlare anche del Barboncino Toy e del Chihuahua. Entrambi, per via delle loro piccole dimensioni, possono farsi parecchio male e/o sviluppare problemi osteoarticolari. Per questo necessitano di cure particolari e di molte, molte attenzioni.

Razze di cani che soffrono meno la solitudine: indipendenza e salute A proposito di attenzioni e cure, ricordatevi che una buona soluzione per far stare bene il cane è non lasciarlo mai da solo. Esistono cani che, sulla carta, sono molto sani ma che soffrono di ansia e stress, cosa che può farli ammalare facilmente. Se dovete stare per molto tempo lontani da casa, dunque, optate per delle razze indipendenti in modo che solitudine e problemi di salute non diventino un tutt'uno.

Cani di razza: i più delicati Cani toy;

Cani nudi. Facciamo ora un'altra piccolissima digressione. Se è vero che i cani che si ammalano di più sono quelli che abbiamo indicato, è giusto precisare che esistono altri cani molto molto delicati. Abbiamo già parlato dei cani toy, facendo accenno al Barboncino, che per via delle loro piccole dimensioni rischiano di farsi male o di sviluppare delle anomalie a livello articolare, osseo o delle cartilagini. Altrettanto delicati, però, sono i cani nudi: possono essere perfetti per chi cerca razze di cani che perdono poco pelo (loro non ne hanno proprio), ma la loro pelle è davvero delicatissima, sono più soggetti ai colpi di calore e tendono a sviluppare velocemente dermatiti e infezioni cutanee.

Quali sono le razze di cani più sane? Affenpinscher

Basenji

Bichón à poil frisé

Border Collie

Cane da pastore belga

Chihuahua

Kelpie

Shiba Inu

Siberian Husky

Schnauzer gigante Prima di proseguire vogliamo anche elencarvi le razze che si ammalano meno. Come mai sono così resistenti? Non c'è una vera risposta: si tratta di una combinazione "vincente" di genetica, conformazione fisica, taglia e attitudine mentale e sportiva.

Come prendersi cura dei cani che si ammalano di più? Controllo veterinario regolare;

Assunzione di integratori (su consiglio veterinario);

Routine di pulizia accurata;

Controllo veterinario straordinario. Naturalmente, prendersi cura dei cani che tendono ad ammalarsi di più non è una missione impossibile. Bisogna però seguire una serie di consigli che partono dalle visite regolari dal veterinario. Queste dovrebbero essere una prassi per tutti i proprietari di cani, è vero, ma nel caso in cui il nostro compagno a quattro zampe sia fra quelli più propensi a sviluppare patologie è meglio davvero stilare un calendario accurato di visite. Per alcune razze di cani e per alcuni problemi sono consigliati anche gli integratori, ma mai fai da te: anche in questo caso deve essere il veterinario a dare consigli specifici e mirati. È poi da considerarsi fondamentale la pulizia di ogni parte del cane (dal manto ai denti) ed è bene anche fissare controlli veterinari straordinari, come ecografie, radiografie e altri esami specialistici.