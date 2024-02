Razze di Cane a più alto rischio di Malattie Genetiche: quali sono?

Il cane di razza è, senza dubbio, un animale che spicca per determinate caratteristiche estetiche , che lo rendono sostanzialmente unico. Tanto per citare qualche esempio, chi non riconosce a prima vista il musetto del Carlino o chi non si sorprende di fronte all'aspetto maestoso di un Pastore tedesco ?

Razze di Cane più a rischio

I dati in letteratura relativi alle razze con maggiori predisposizioni a malattie e altri disturbi sono numerosi, ma poco organizzati. Una consultazione, infatti, è alquanto complessa, poiché non esiste un vero e proprio raccoglitore che tratti questo argomento.

Tuttavia, qualche autore ha provato ad analizzare razza per razza e sono emersi alcuni numeri interessanti.

Innanzitutto, tra i cani con il più alto numero di predisposizioni a problemi di salute figurano:

Il Pastore tedesco , con 77 condizioni;

, con 77 condizioni; Il Boxer , con 76 condizioni;

, con 76 condizioni; Il Labrador retriever , con 70 condizioni;

, con 70 condizioni; Il Golden retriever, con 66 condizioni.

In secondo luogo, i problemi di salute verso i quali si registrano il più alto numero di predisposizioni sono:

Cataratta , che interessa circa il 30% delle razze di cane esistenti e rappresenta il 2,6% di tutte le patologie che interessano i cani;

, che interessa circa il 30% delle razze di cane esistenti e rappresenta il 2,6% di tutte le patologie che interessano i cani; Displasia dell'anca , che riguarda circa il 22% delle razze di cane esistenti e rappresenta il 1,9% di tutte le patologie che interessano i cani

, che riguarda circa il 22% delle razze di cane esistenti e rappresenta il 1,9% di tutte le patologie che interessano i cani Lussazione rotulea , che interessa circa il 21% delle razze di cane esistenti e rappresenta il 1,7% di tutte le patologie che interessano i cani

, che interessa circa il 21% delle razze di cane esistenti e rappresenta il 1,7% di tutte le patologie che interessano i cani Atrofia progressiva della retina, che riguarda circa il 16% delle razze di cane esistenti e rappresenta il 1,4% di tutte le patologie che interessano i cani.

Infine, i tipi di patologie più osservate sono:

Le malattie oculari . Circa il 65% delle razze ha la tendenza a sviluppare almeno una patologia oculare;

. Circa il 65% delle razze ha la tendenza a sviluppare almeno una patologia oculare; Le malattie dell'apparato muscolo-scheletrico . Circa il 60% delle razze ha la tendenza a sviluppare almeno una patologia muscolo-scheletrica;

. Circa il 60% delle razze ha la tendenza a sviluppare almeno una patologia muscolo-scheletrica; Le malattie neurologiche. Circa il 55% delle razze ha la tendenza a sviluppare almeno una neuropatia.

Predisposizioni del Pastore tedesco

Il Pastore tedesco è tra i cani di razza preferiti e più noti; alcune delle sue riconosciute qualità sono: intelligenza, lealtà e coraggio; fa parte della categoria dei pastori, cioè cani energici e portati per il lavoro (il che spiega perché sono impiegati nei corpi di polizia, come cani da salvataggio ecc.).

Come detto in precedenza, secondo uno studio analitico delle inclinazioni a patologie che interessano le varie razze di cane, la razza che registra più predisposizioni: sono ben 77 le condizioni correlate in qualche modo alla genetica e alla selezione artificiale che possono colpire questo cane.

Tra i disturbi di salute che possono riguardare il Pastore tedesco, spiccano, indubbiamente, le patologie muscolo-scheletriche e, in particolare, la displasia dell'anca e la displasia del gomito; quest'ultime hanno un'origine congenita e necessitano di trattamenti adeguati fin dalla giovane età, poiché in caso contrario potrebbero avere ripercussioni importanti in età più avanzata.

Frequente, poi, è il riscontro di patologie neurologiche, su tutti la mielopatia degenerativa, seguita da epilessia, discospondilite, stenosi lombosacrale, miastenia grave acquisita ecc.

Ancora, il Pastore tedesco è suscettibile a malattie dell'apparato gastrointestinale, tra cui:

Il Pastore tedesco è anche predisposto a diversi tipi di tumore: insulinoma, cheratoacantoma, tumori delle ghiandole sudoripare, tricoepitelioma, emangiosarcoma cutaneo, emangiopericitoma, linfosarcoma, tumore colorettale, tumori della cavità nasale, timoma, tumori testicolari ecc.

Come in molti altri cani di razza, è presente anche un'inclinazione per le malattie oculari, tra cui:

Distrofia corneale;

Cheratite superficiale cronica;

Plasmoma;

Melanoma intraoculare;

Displasia retinica;

Cataratta;

Coloboma del nervo ottico;

Altro.

Infine, il Pastore tedesco presenta una predisposizione per: alcune malattie ematologiche (tra cui emofilia A ed emofilia B), il lupus eritematoso sistemico (malattia autoimmune), alcuni disturbi endocrini (es: la sindrome di Cushing), diverse patologie cardiovascolari (es: stenosi aortica, displasia mitrale, ectopia ventricolare ecc.), svariate malattie della pelle (es: piodermite, follicolite nasale, foruncolosi, dermatiti di vario genere, seborrea primaria, depigmentazione nasale, vitiligine ecc.), diverse condizioni renali e del tratto urinario (es: urolitiasi), e, in ultimo, affezioni delle vie aeree (es: cisti dermoidi sinusali nasali).

Lo sapevi che… Secondo uno studio del 2017 pubblicato su Canine Genetics and Epidemiology, il 63% dei Pastori tedeschi del Regno Unito aveva almeno un disturbo.

Predisposizioni del Boxer

Come segnalato in precedenza, il Boxer è tra le razze con maggiori predisposizioni genetiche a malattie (ben 76 condizioni possibili).

Senza dubbio, le più importanti e note sono le patologie cardiache, tra cui si segnalano a esempio:

La cardiomiopatia dilatativa;

Il difetto del setto atriale;

La stenosi aortica;

Le cosiddette cardiopatie da Boxer (sono patologie cardiache specifiche del Boxer);

La sindrome del nodo del seno (detta anche sindrome del nodo malato);

L'effusione pericardica.

Queste patologie si manifestano tipicamente con sintomi quali:

Un'altra importante predisposizione è nei confronti dei tumori, in particolari quelli maligni.

Tra le neoplasie più frequenti, figurano: linfomi, osteosarcomi, mastocitomi, insulinomi, tumori della tiroide, tumori della pelle, tumori testicolari e tumori cerebrali.

È importante ricordare che, nella genesi dei tumori, la predisposizione genetica è importante, ma anche altri fattori possono incidere.

Infine, la razza Boxer presente anche un rischio rilevante di:

Displasia dell'anca;

Ipotiroidismo e altre patologie correlate all'apparato endocrino (es: sindrome di Cushing del cane);

Malattie oculari (es: entropion, ectropion, distrofia endoteliale corneale ecc.);

Malattie della pelle (es: atopia, displasia follicolare canina ecc.);

Criptorchidismo;

Malattie renali giovanili;

Allergie e intolleranza alimentari;

Patologie gastrointestinali (es: colite idiopatica cronica, stenosi pilorica ecc.);

Patologie muscolo-scheletriche (es: lussazione congenita del gomito, spondilosi deformante displasia temporomandibolare ecc.);

Infezioni;

Patologie correlate alla brachicefalia (sono meno comuni che nei Carlini e nei Bulldog francesi).

Predisposizioni del Labrador retriever

Il Labrador retriever è un'altra razza molto amata, ma anche con molte predisposizioni.

Molti Labrador retriever nascono con patologie muscolo-scheletriche, quali la displasia del gomito e dell'anca, che richiedono un trattamento tempestivo per evitare complicanze in età più avanzata.

Questa razza, inoltre, è incline all'obesità, condizione che potrebbe peggiorarne la mobilità; è un problema controllabile con una dieta corretta, ma bisogna agire anche in questo caso con tempestività.

Altre predisposizioni sono verso:

Patologie cardiovascolari;

Malattie della pelle (es: atopia, blastomicosi, displasia follicolare ciclica, ipopigmentazione mucocutanea ecc.);

Patologie oculare (es: atrofia retinica progressiva, cataratta, distrofia corneale, displasia retinica, entropion, ectropion, cisti uveali, glaucoma primario, coloboma del nervo ottico ecc.);

Altre patologie dell'apparato muscolo-scheletrico (es: miastenia grave, osteocondrite della spalla, rottura del legamento crociato craniale ecc.);

Malattie neurologiche (es: epilessia, polineuropatia distale ecc.);

Patologie endocrine (es: sindrome di Cushing, diabete ecc.);

Patologie gastrointestinali (es: megaesofago, fistola perianale ecc.);

Infezioni;

Tumori (es: mastocitoma, istiocitoma cutaneo canino, insulinoma, fibrosarcoma orale, timoma, lipoma, melanoma limbare, tumori delle cavità nasali ecc.).

Predisposizioni del Golden retriever

Il Golden retriever è un'altra razza molto amata, che presenta un numero importante di predisposizioni.

Innanzitutto, è da segnalare l'inclinazione congenita verso la displasia dell'anca e del gomito, due condizioni che è importante trattare in giovane età per evitare complicazioni in età avanzata.

In secondo luogo, il Golden retriever è particolarmente soggetto a sviluppare malattie oculari, quali:

Displasia retinica;

Atrofia retinica progressiva;

Distrofia corneale;

Cisti uveali;

Aplasia lacrimale;

Glaucoma;

Cataratta;

Altre.

Ancora, il Golden retriever è anche particolarmente predisposto a malattie cardiovascolari, tra cui:

Stenosi aortica;

Displasia tricuspide;

Effusione pericardica;

Displasia della valvola mitrale.

Infine, è da segnalare un rischio spiccato per malattie della pelle (es: ittiosi, dermatiti e follicoliti di vario genere, depigmentazione nasale ecc.), malattie endocrine (es: ipotiroidismo), altre patologie muscolo-scheletriche (es: miastenia grave, distrofia muscolare, displasia temporomandibolare ecc.), neoplasie (es: mastocitoma, melanoma, tricoepitelioma, insulinoma, linfosarcoma, fibrosarcoma, tumori cerebrali, tumori della tiroide ecc.), malattie neurologiche (es: miastenia grave, epilessia ecc.), patologie renali e urinarie, infine, condizioni respiratorie (es: paralisi laringea).

Predisposizioni del Bulldog francese

Il Bulldog francese presenta diverse predisposizioni, le quale ne riducono l'aspettativa di vita rispetto a cani di taglia simile.

La predisposizione principale è verso la sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree, anche nota come BOAS.

Questa sindrome è dovuta al muso troppo corto e largo, il quale rende le vie aeree molto strette; ne consegue che il passaggio per l'aria è compromesso e il respiro diviene difficoltoso (il caratteristico sussulto che si sente ascoltando il respiro di questi cani è dovuto propria a questa conformazione delle vie aeree).

La BOAS provoca:

Inoltre, il muso accorciato rende il Bulldog francese vulnerabile a problemi di: pelle, occhi, orecchie, colonna vertebrale, bocca e riproduzione.

Molti cani di questa razza hanno bisogno di più interventi chirurgici per rimediare alle problematiche suddette, anche prima di diventare adulti.

Oltre alla sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree, i Bulldog francesi sono anche inclini a:

Displasia spinale;

Displasia dell'anca;

Lussazione della rotula;

Malattia delle pieghe cutanee;

Cataratta giovanile;

Congiuntivite;

Alti livelli di acido urico nel sangue.

Lo sapevi che… Un'altra razza di cane fortemente predisposta alla sindrome brachicefalica ostruttiva delle vie aeree è il Carlino.

Predisposizioni del Bassotto

Il Bassotto è noto soprattutto per la sua fisionomia molto allungata.

Questa peculiarità, tuttavia, gioca a suo sfavore: la lunga colonna vertebrale, combinata alle gambe corte e poco sviluppate, favorisce lo sviluppo di patologie a carico della colonna vertebrale, in particolare ai dischi intervertebrali (discopatie).

Inoltre, il Bassotto è una razza condrodistrofica; in parole più semplici, ha una tendenza congenita per la degenerazione dei dischi intervertebrali (perdita di acqua e della capacità ammortizzante), tendenza che aumenta ulteriormente il rischio di discopatie e di ernia del disco.

Nel Bassotto, le discopatie in generale e l'ernia del disco nello specifico possono comportare:

Dolori alla schiena, talvolta improvvisi;

Paralisi temporanea dopo un salto, una torsione, una corsa o, semplicemente, dopo essere stato preso in braccio.

Il trattamento di un'ernia discale varia in funzione della gravità e di come sta l'animale; a ogni modo, serve comunque una terapia, che può essere conservativa (riabilitazione) oppure chirurgica.

Il Bassotto, inoltre, presenta una predisposizione a: