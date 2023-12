Anche se è opinione comune che il cane sia più socievole e amorevole del gatto, non è sempre vero. Ma prima di scoprire le razze di gatti più affettuose, ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere .

Leggende a parte, è un gatto giocherellone, vive serenamente in appartamento e spazi piccoli. Si lega molto ai suoi padroni e alla famiglia, tanto da aspettarti sulla porta quando torni a casa. Tutte queste caratteristiche fanno si che il Ragdoll siano spesso utilizzati nella pet theraphy non solo con i bambini, ma con anziani e malati di ogni età.

Questa razza non ama la solitudine , sono molto pacifici e si adattano facilmente alla convivenza con altri gatti. Miagolano molto e intensamente, in questo modo ci fanno sentire il loro affetto, oltre alla presenza fisica frequente accanto a noi.

Maine Coon: le dimensioni ingannano

Nonostante le grandi dimensioni del Maine Coon potrebbero trarci in inganno, questa razza è considerata da molti la più affettuosa. Consigliata soprattutto per le famiglie, è di indole dolce e gli piace molto giocare e dimostrarsi attivo e presente. Il suo lungo manto da curare può essere un ulteriore modo per legare con questo felino, visto il tanto tempo da dedicargli.

Si tratta di uno dei gatti che dimostra in maniera più palese il suo affetto, con forti miagolii ed effusione, e si rende partecipe, come può, alla vita familiare, seguendo i componenti della famiglia nelle varie attività di casa. Si tratta di un gatto paziente e tollerante anche in presenza di estranei e in situazioni di confusione, non è disturbato in alcun modo dalla presenza delle persone.