Poi ci sono le considerazioni personali. Al di là di quello che dicono gli esperti, ci sono le esperienze e le attitudini nei confronti di un determinato esemplare piuttosto che un altro. Fra bipede e quadrupede si crea una sorta di imprinting che dura per tutta la vita, in molti casi anche oltre la morte (se si pensa alla storia emblematica del cane Hachiko che non ha mai smesso di aspettare il proprio padrone pendolare alla stazione dove era solito accompagnarlo ogni mattina. Prima di entrare nel dettaglio, però, vi invitiamo a seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento sul mondo salute, benessere e animali!

Adottare un amico a quattro zampe è sempre una gioia: si apre un mondo di coccole e gratitudine incondizionata. Tuttavia, significa anche prendersi la responsabilità di occuparsi di un essere vivente dipendente in tutto e per tutto dal proprietario. C'è però una razza di cani più affettuosa di altre. Sì, strano a crederlo, ma fra questi esemplari così dolci e amorevoli ce n'è uno che lo è più di tutti.

7 razze di cani attaccati al padrone

Golden Retriever;

Labrador Retriever;

Akita;

Pastore Tedesco;

San Bernardo;

Beagle;

Cane da Montagna dei Pirenei.

L'affetto e la fedeltà del migliore amico del cane non sono mai stati messi in discussione, tuttavia ci sono degli esemplari che sono certamente più legati a chi li adotta di altri. La razza di cani più affettuosa quindi si può trovare fra queste.

I Retriever sono certamente i più conosciuti, non a caso sono presenti nella maggior parte degli spot che vedono come protagonisti bipedi e quadrupedi affiatati e felici di condividere la vita assieme. Amabili e affettuosi, riescono a creare un rapporto straordinario con chi dimostra loro un sentimento autentico e sincero. Hanno una particolare empatia con gli esseri umani di tutte le età, ecco perché sono spesso impiegati nei percorsi di pet therapy organizzati da ospedali e case di riposo che cercano di alleviare le conseguenze psicologiche di un ricovero o di un periodo di particolare solitudine e sconforto.

L'Akita è la razza del cane Hachiko, quello che - abituato ad accompagnare il proprio padrone pendolare alla stazione, aspettarlo e ritornare a casa con lui la sera – lo ha aspettato per anni, anche dopo la sua morte, nel luogo del loro ultimo saluto. A questo straordinario quattro zampe è stata dedicata anche una statua.

Il Pastore Tedesco è il cane poliziotto per eccellenza. Il compagno ideale per le forze dell'ordine che hanno bisogno del suo supporto per le indagini. Lo è perché riesce a creare un rapporto simbiotico con il proprio padrone e gli rimane fedele per sempre. Un aspetto davvero emotivamente toccante, ma utile anche dal punto di vista pratico. I sensi molto sviluppati dei cani, infatti, arrivano dove l'uomo non può. Nelle ricerche antidroga, in quelle di persone rimaste sotto le macerie di un terremoto e in tante altre circostanze.

Il San Bernardo, nell'immaginario collettivo, è il cane di Heidi e Beethoven della saga di film per famiglie più famosa degli anni Novanta. Nonostante la taglia grande, sono dei veri cuccioloni: premurosi verso la cerchia di persone che considerano famiglia. Sono leali e protettivi, passare del tempo lontano dai cari provoca loro sofferenza e, nei casi più gravi, si arriva a parlare di ansia da separazione nel cane. Sono affettuosi anche nei confronti degli estranei, a patto che non si dimostrino pericolosi e minacciosi.

Il Beagle è molto esuberante, ha tanta energia da incanalare ogni giorno correttamente. È quindi fondamentale che faccia attività fisica e venga stimolato sia fisicamente che psicologicamente. Un cane felice di questa razza riesce a manifestare un affetto e un attaccamento agli amici umani davvero fuori dal comune. Allegro e vivace, è anche un'ottima compagnia per i bambini. L'importante però è che questi ultimi sappiano cosa sia il rispetto nei confronti degli animali e siano in grado di tenere in considerazione la loro natura. In sostanza, devono sapere che un pet non è un peluche, ma un essere vivente con dei bisogni ben precisi e dei sentimenti.

I Cani da Montagna dei Pirenei, un po' come i San Bernardo, sono grandi grossi ma estremamente dolci. Sono sempre pronti a prendere le parti della famiglia e sono ottimi esemplari da guardia: abbaiano immediatamente se vedono persone che non conoscono, e lo fanno per avvisare il padrone che c'è una potenziale minaccia in arrivo. Nonostante la loro spiccata fedeltà, sono anche molto indipendenti: una particolarità che deriva da secoli di vita in solitaria a badare alle greggi.