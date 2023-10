La tua razza di cane preferita rivela la tua personalità La tua razza di cane preferita dice tanto su carattere e personalità. Pare infatti che l'indole del quattro zampe sia espressione del padrone che lo sceglie. Il legame che si può instaurare con un umano è unico. A tal punto che certe caratteristiche si sposano perfettamente con temperamenti specifici. Sapere qualcosa di più su questo aspetto è diventato molto interessante, tanto da diffondere molteplici test online che aiuterebbero a scoprire qualcosa di inaspettato su di sé e sul mondo felino. Chi ama i cani probabilmente dirà che si tratta di una verità certa (empirica nel senso che loro ne hanno avuta esperienza, qualcun altro invece avrà qualcosa da ridire. Ma quello che conta veramente è prendersi cura di Fido come merita fino alla fine dei suoi giorni.

Razze di cane Bulldog

Pastore Tedesco;

Jack Russell;

Labrador;

Pitbull;

Chihuahua;

Alano.

Test sulla personalità e la razza di cane I test che si trovano online – è importante specificarlo per correttezza - non hanno alcuna certezza scientifica, ovviamente, al massimo si possono trovare delle caratteristiche che sembrano familiari in base alla propria esperienza nella vita di tutti i giorni a contatto con gli animali più fedeli che ci siano. Si tratta, più che altro, di un modo per giocare e scherzare, un pretesto per legarsi ancora di più al proprio pet, convinti di aver fatto la scelta giusta rispetto a razza e compatibilità caratteriale. Nella maggior parte dei casi basta scorrere delle fotografie, scegliere la più affine e leggere la descrizione del temperamento della razza a cui corrisponde.

Bulldog, personalità Basta guardare i suoi occhi profondi ed estremamente empatici per rendersi conto che se la tua razza di cane preferita è il Bulldog sei una persona che sa ascoltare e immedesimarsi. Inoltre, sembrerebbe che gli appassionati di questa razza siano molto pazienti, con la testa sulle spalle, estroversi ma anche protettivi. Di contro non ci sarebbe una naturale affinità con lo sport: è maggiore con il buon cibo e le comodità domestiche.

Il carattere di chi ama il Pastore Tedesco Il cane è il migliore amico dell'uomo e fedele per eccellenza. Tuttavia ci sono delle razze certamente ancora più inclini rispetto alla media. Questo amico a quattro zampe, così come chi lo adotta (almeno parrebbe), è propenso ad aiutare il prossimo, soprattutto se fa parte di coloro che considera famiglia. Chi predilige questa razza non è solo altruista, ma vorrebbe ricevere le medesime attenzioni. È una persona creativa e pronta a mettersi in discussione per il bene supremo.

Chi sei se ti piace il Jack Russell Il Jack Russell è incorreggibile e lo sarebbe anche il suo proprietario. Entrambe le personalità sono tali da mandare input continui, da esprimersi attraverso la dinamicità, allegria e vivacità. Altro che sedentario: chi predilige questa razza è molto attivo, brillante e amante dello sport.

Labrador, personalità La tua razza di cane preferita è il Labrador, per capire la sua personalità basta ricordare una nota pubblicità di qualche anno fa: protagonisti erano un cane e rotoli di carta igienica. L'affidabilità, la stabilità, la dolcezza e la serenità sono predominanti insieme a una piccola dose di vivacità. La socialità, oltretutto, non è una opzione ma una necessità. Chi ama questo quattro zampe in genere è attivo e fa amicizia facilmente.

Pitbull e compatibilità caratteriale con l’uomo Contrariamente alle leggende metropolitane che lo dipingono come un cane aggressivo, il Pitbull è sensibile e bisognoso di affetto: di una spalla su cui piangere. Se questa è la tua razza di cane preferita è possibile che ti rispecchierai in questa descrizione, almeno in parte. Nonostante un'armatura da duro e asociale, sei empatico, razionale e alle volte anche un pizzico ingenuo. Ecco allora che le nuove amicizie è bene sceglierle con cura.

Chihuahua, personalità Il Chihuahua invece sarebbe indicato, perché ci andrebbe d'accordo con qualcuno di particolarmente curioso, fantasioso e pronto a vivere sfide costantemente nuove. Questa razza di cane, così come il suo padrone sa coniugare eleganza e monelleria. A un primo sguardo appare superficiale, ma in realtà nasconde un temperamento generoso, autoironico e coraggioso.

Chi sei se ti piace l’Alano Infine, se la tua razza di cane preferita è il cosiddetto gigante buono, l'Alano, dovresti essere un tipo tendente a socializzare, equilibrato e dolce. Puoi sembrare snob, ma in realtà ti metti in mostra per ricercare attenzioni e colmare una certa dose di insicurezza. Gli amici e le persone care in generale sono al primo posto, ma ci tieni a non essere invadente e a mantenere invece una certa discrezione.

Come scegliere un cane in base alla personalità Allergie : una delle prime cose da valutare sono le allergie ai peli d'animale. In questo caso occorre cercare razze ipoallergeniche;

: una delle prime cose da valutare sono le allergie ai peli d'animale. In questo caso occorre cercare razze ipoallergeniche; Adottare da un rifugio : dietro le gabbie ci sono molti cani che possono andare d'accordo con la nostra personalità. Adottare un cane da un rifugio è gratificante e vista la varietà si può trovare il compagno perfetto:

: dietro le gabbie ci sono molti cani che possono andare d'accordo con la nostra personalità. Adottare un cane da un rifugio è gratificante e vista la varietà si può trovare il compagno perfetto: Considerare il futuro : personalità a parte, prima di adottare pensiamo al futuro perché il cane dipenderà del tutto da noi;

: personalità a parte, prima di adottare pensiamo al futuro perché il cane dipenderà del tutto da noi; Consultare un esperto : è essenziale anche parlare con un esperto, infatti la razza che più si adatta alla nostra personalità magari non va d'accordo invece con il nostro stile di vita. Non sottovalutiamo la cosa;

: è essenziale anche parlare con un esperto, infatti la razza che più si adatta alla nostra personalità magari non va d'accordo invece con il nostro stile di vita. Non sottovalutiamo la cosa; Dimensioni del cane : occhio anche alle dimensioni, perché la taglia del cane deve essere compatibile con noi e i nostri spazi;

: occhio anche alle dimensioni, perché la taglia del cane deve essere compatibile con noi e i nostri spazi; Età del cane : altra valutazione da fare a priori? Capire se vogliamo un cucciolo o un cane adulto. I primi hanno bisogno di più attenzioni, i secondi però potrebbero richiedere tempo per cambiare eventuali abitudini;

: altra valutazione da fare a priori? Capire se vogliamo un cucciolo o un cane adulto. I primi hanno bisogno di più attenzioni, i secondi però potrebbero richiedere tempo per cambiare eventuali abitudini; Esigenze di addestramento : anche questo è importante. È sempre bene considerare quanto tempo e impegno si è disposti a impiegare in educazione e addestramento;

: anche questo è importante. È sempre bene considerare quanto tempo e impegno si è disposti a impiegare in educazione e addestramento; Temperamento e personalità del cane : la nostra personalità è importante, ma occhio anche alle peculiarità canine;

: la nostra personalità è importante, ma occhio anche alle peculiarità canine; Valuta il tuo stile di vita: ultima cosa in elenco, ma non per importanza. Il nostro stile di vita deve essere al 100% compatibile con quello del cane in arrivo. Ognuno di questi punti serve a integrare e a rendere fruttuosa e felice la scelta del nostro futuro quattro zampe.