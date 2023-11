Ratto domestico: come allevarlo?

I ratti domestici - anche noti come fancy rat o pet rat in lingua inglese - sono animali socievoli e affettuosi che possono rivelarsi dei sorprendenti animali da compagnia.

Al contrario di quello che crede l'immaginario comune, il ratto domestico è un animale molto pulito ed è un meticoloso tolettatore, similmente ai gatti. Di contro, i bisogni vengono espletati più o meno ovunque, poiché i ratti non hanno un luogo "preferito" in cui soddisfare questa esigenza.

I ratti domestici hanno uno sviluppato senso del tatto e dell'olfatto , sono normalmente attivi durante la notte, al tramonto e all'alba. Scavano e masticano in maniera istintiva, per loro natura. Pertanto, nell'allestimento del luogo che li ospiterà, questi fattori devono essere necessariamente tenuti in considerazione.

I ratti domestici sono animali incredibilmente intelligenti , curiosi e altamente sociali . Per questa ragione, quando si decide di ospitarli, è bene pensare di adottare una coppia, o anche tre o più esemplari se si ha la possibilità di farlo. Per evitare cucciolate indesiderate, è possibile acquistare o adottare ratti dello stesso sesso.

Come tenere un ratto da compagnia

Gabbia per ratto domestico: come allestirla?

In ambiente domestico, il ratto può essere tenuto all'interno di una gabbia che sia sufficientemente grande da garantire a ciascun esemplare posseduto lo spazio di cui necessita.

Il substrato della gabbia deve essere fatto di materiali non irritanti e non abrasivi per gli animali, ad esempio, pellet di carta riciclata, trucioli ecc. Da evitare trucioli di pino o cedro poiché possono essere causa di problemi di salute per via della loro tossicità. Lo spessore del substrato deve essere tale da consentire all'animale di poter scavare.

La gabbia deve essere arricchita con nascondigli sufficienti per tutti i ratti che si possiedono; inoltre, si possono aggiungere ripiani vari ad altezze diverse, tubi, scatole, vasi e una ruota chiusa (non quella aperta con le sbarre, per intenderci) per garantire all'animale la possibilità di mantenersi in movimento, arrampicarsi ed esplorare. Introdurre oggetti in legno appositamente realizzati per questi animali è utilissimo e importante poiché, rosicchiandoli, i ratti domestici mantengono i denti alla lunghezza appropriata.

L'acqua deve essere sempre fresca e disponibile, meglio se fornita con un beverino, poiché le ciotole potrebbero essere contaminate dai bisogni dell'animale. È molto importante avere tanti beverini quanti ratti, in questo modo gli animali potranno bere contemporaneamente se lo desiderano e non si sentiranno in competizione per la risorsa acqua. I beverini andranno puliti spesso per evitare l'accumulo di alghe e batteri, così come andranno frequentemente controllati per verificare non vi siano blocchi o malfunzionamenti.

La gabbia deve essere posizionata in un luogo tranquillo e al riparo da temperature eccessive. La temperatura ottimale per il ratto domestico si aggira intorno ai 22°C, con un range compreso fra 18°C e 27°C.

Per quanto riguarda l'igiene della gabbia, il substrato deve essere regolarmente pulito ogni giorno, mentre sarà necessario effettuare una pulizia profonda almeno una volta a settimana.

Il ratto domestico è un animale molto curioso a cui piace esplorare. È quindi possibile lasciarlo libero in casa, purché vi sia sempre un'attenta sorveglianza da parte del proprietario. In qualsiasi caso, è bene adibire uno spazio ben preciso alle esplorazioni del ratto che sia sicuro e privo di potenziali pericoli (ad esempio, fili elettrici, piante velenose, sostanze tossiche, ecc.). Nel momento in cui i ratti vengono lasciati soli, sia per evitare danni a mobili o altri oggetti (ricordiamo, infatti, che questi animali adorano sgranocchiare cose), sia per la loro sicurezza, è bene lasciarli chiusi in gabbia.