Quanto vivono i cavalli in media?

Ma quanto vivono i cavalli? Come sempre, dipende da diversi fattori: l' alimentazione , lo stile di vita e la razza possono influire non poco sull'aspettativa di vita di un cavallo.

Oltre a essere animali estremamente sociali, i cavalli vivono abbastanza a lungo da crescere e invecchiare insieme al proprietario: la vita media di un cavallo supera agevolmente i 20 anni, e non è raro che superi i 30 anni . Il cavallo più longevo di cui si abbia notizia è vissuto 62 anni, e sono decine i casi di cavalli giunti in piena salute ai 50 anni.

Un cavallo da corsa vive mediamente 25 anni . Raramente arriva ai 30 anni. Lo stile di vita particolarmente intenso, associato alla gestione in paddock e allo stress di lunghi viaggi in trailer, contribuisce ad accorciare la vita dei puledri destinati all'attività agonistica.

Le razze più piccole di pony, come i Falabella , hanno un'aspettativa di vita incredibilmente lunga e raggiungono senza problemi i 40-45 anni . I Pony Shetland , corpulenti concentrati di ingegno e dolcezza, vivono mediamente 20-25 anni , ma non è poi così raro che arrivino a superare i 40 anni di età.

Tra le razze di cavallo più usate per il salto ci sono il Purosangue inglese , l'Holstein, l'Appaloosa e l'Hannover. L'età media del cavallo da salto dipende essenzialmente dalla razza . Se è vero che un Purosangue inglese vive mediamente 25-28 anni , ci sono razze come l'Appaloosa e l'Hannover che possono essere molto più longeve, e vivere fino a 30-35 anni .

Il salto a ostacoli è una disciplina equestre antichissima: nata nel Settecento per allenarsi a superare gli ostacoli durante le battute di caccia, si diffuse in diverse scuderie per diventare uno sport olimpico nel 1900.

Come per gli altri tipi di cavalli, la razza non è tutto: a influire sull'aspettativa di vita, oltre al livello di attività fisica cui è sottoposto l'equino, sono soprattutto l'alimentazione, un ambiente sano e controlli regolari da parte di maniscalco e veterinario.

Il cavallo arabo è una delle razze equine più antiche : dalle linee slanciate ed eleganti, è stato utilizzato negli anni per dar vita ad altre razze, come il Purosangue Inglese, ma il breeding risale addirittura al 3000 a.C..

I cavalli arabi sono noti per essere molto longevi: vivono in media 25-30 anni , in linea con l'aspettativa di vita dei cavalli in generale, ma sono particolarmente propensi a raggiungere i 35-40 anni .

Quanto vivono i cavalli: gli aspetti da considerare

Razza;

genetica;

stile di vita;

alimentazione;

accesso alle cure.

Il breeding, abbiamo visto, è uno dei fattori determinanti per rispondere alla domanda su quanto vivono i cavalli. Al fianco di specie note per essere particolarmente longeve, come gli arabi e gli Appaloosa, vi sono razze che tendono a vivere meno della media, come l'Akhal Teke, il piccolo cavallo simbolo del Turkmenistan, e l'imponente Frisone, che vive mediamente 14-16 anni.

Ma appartenere a una razza longeva non basta: un cavallo con una genetica forte è meno soggetto a sviluppare malattie e ipersensibilità; al contrario, un equino con una forte predisposizione genetica alle malattie respiratorie (tra i peggiori nemici dei cavalli), ha più probabilità di sviluppare patologie in grado di influire sull'aspettativa di vita.

C'è poi da considerare lo stile di vita: la longevità di un cavallo dipende molto da quanto è stato sfruttato in termini di fatica ed esercizio fisico. Non ci si può aspettare che un cavallo da diporto sfruttato per 15 anni per trainare carrozze di turisti sotto al sole raggiunga agevolmente i trent'anni. Un cavallo da compagnia, accudito e curato come un pet qualsiasi, ha tutt'altra aspettativa di vita.

Tra gli aspetti cruciali per la salute del cavallo, non si può non citare l'alimentazione: un'alimentazione sbagliata o poco equilibrata è la causa scatenante di alcuni dei problemi più gravi cui vanno incontro i cavalli, dalle temutissime coliche fino alla bolsaggine - che può essere causata dalla prolungata somministrazione di fieno e mangimi polverosi o contenenti muffe.

Come gli altri animali, anche i cavalli hanno bisogno di cure. In particolare, un cavallo necessita di visite periodiche del maniscalco e di controlli costanti da parte di un veterinario specializzato. Gli zoccoli e i denti del cavallo continuano infatti a crescere per tutta la vita: oltre ai check-up di routine, la sverminazione e i vaccini, vanno messi in agenda controlli specifici di piedi e denti, da eseguire almeno una volta l'anno.