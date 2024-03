Quanto vive un'iguana domestica? L'iguana è un rettile estremamente affascinante, e non stupisce che in molti scelgano di tenerne una un casa. Secondo i dati del Cites del Corpo forestale dello Stato, ogni anno in Italia vengono importati legalmente più di 40.000 animali esotici tra tartarughe, iguane e serpenti protetti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche. Prima di lanciarsi nell'adozione di uno splendido esemplare di Iguana iguana, però, è bene sapere che quello che si sta affrontando è un impegno serio e a lungo termine: le iguane, infatti, sono animali piuttosto longevi e complessi da gestire. Andiamo quindi a scoprire quanto vive un'iguana e come tenerne una in casa, ma prima non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Whastapp e di seguire il nostro profilo Instagram per essere sempre aggiornati su salute e benessere dei nostri pets…anche quelli esotici e potenzialmente più scontrosi!

Quanto vive un'iguana domestica? Nel loro esotico ambiente naturale, le iguane raramente superano gli otto anni di età. Quelle allevate in cattività, però, possono vivere anche fino a 20 anni. È vero, d'altro canto, che molto spesso queste grandi lucertole, che vengono importate dal continente americano, muoiono entro primo anno di vita. L'iguana è un animale potenzialmente molto longevo, ma è anche soggetto a diversi problemi di salute, la maggior parte delle quali deriva da una gestione poco attenta o addirittura sbagliata. A rendere le iguane così suscettibili a malattie e disturbi che possono portare alla morte prematura dell'animale sono soprattutto i problemi legati all'alimentazione e al mantenimento di temperature e umidità adeguate al rettile dalla lunga coda. L'iguana, inoltre, è un animale che necessita di grandi spazi, e che in natura passa la maggior parte del tempo arrampicato su alberi vicini a corsi d'acqua: per questi motivi non è raro che un'iguana in cattività sviluppi una forma di stress cronico, che può essere dovuto ai luoghi angusti (il terrario) o alla convivenza forzata con altre specie, inclusa la nostra.

Quanto vive un’iguana: i problemi di salute più frequenti Malattia metabolica delle ossa;

Parassiti;

Distocia (nelle femmine);

Ascessi. La patologia più frequente nelle iguane verdi allevate in cattività è la malattia metabolica delle ossa, che può essere causata da un'alimentazione non equilibrata o non adatta alle esigenze del sauro domestico oppure dall'esposizione inadeguata alla luce UVB, che permette all'animale di sintetizzare la vitamina D necessaria ad assimilare il calcio. Le iguane hanno bisogno di assumere alimenti ricchi in calcio, ed è soprattutto lo squilibrio del rapporto calcio-fosforo a generare problemi alle ossa, che possono portare a vere e proprie deformazioni scheletriche e diventare anche molto gravi. Anche i parassiti sono un vecchio problema delle lucertole della specie Iguana iguana, soggette a infestazioni di acari e zecche che spesso arrivano nel terrario a bordo dei rametti e delle piante usate per arricchire l'ambiente domestico del rettile. Le iguane non sono estranee neanche ai parassiti interni come nematodi, vermi solitari, anchilostomi e cestodi - che possono interferire con l'assorbimento delle sostanze nutritive e danneggiare il tratto intestinale dell'animale. Le iguane femmina possono essere soggette a distocia, cioè all'impossibilità di espellere le uova, che restano incastrate nell'ovidotto: questa patologia, purtroppo molto comune, può avere diverse cause. Spesso è provocata da errori di gestione, come la mancanza di un sostrato abbastanza morbido per la deposizione o la somministrazione di una dieta inadeguata, ma può insorgere anche nel caso in cui l'animale sia troppo giovane o abbia troppe uova in corpo. Altro problema comune nelle iguane, soprattutto quelle che vivono in gruppo (scelta di solito sconsigliata), sono gli ascessi, che possono essere risultato di traumi o ferite oppure causati da parassiti, funghi e batteri che infestano la pelle dell'iguana. In ogni caso, è importante sapere che le iguane mostrano i sintomi di un disturbo di salute soltanto quando la malattia è in fase avanzata, motivo per cui è assolutamente consigliato portare il proprio lucertolone da un veterinario specializzato almeno due volte l'anno (anche se sta benissimo).

Come si tiene un iguana in casa? Documento Cites che attesti l'importazione legale dell'animale;

Ampio terrario con piante e rami;

Lampade UVA e UVB ;

; Bacinella per il bagno;

Alimentazione vegetariana specifica;

Umidità e temperatura;

Esposizione alla luce. La prima cosa da fare nel momento in cui si acquista un'iguana è verificare che sia stata importata legalmente nel nostro Paese, ovvero che sia munita di documento Cites: in mancanza di questa certificazione, si rischiano non soltanto pesanti sanzioni ma anche il sequestro dell'animale. Bisogna poi mettere a disposizione dell'iguana una stanza o un terrario che sia il più grande possibile (almeno due volte la lunghezza dell'animale, che può raggiungere un metro e mezzo inclusa la coda) e dotato di rami o tronchi che permettano all'animale di arrampicarsi e di una grande bacinella con acqua pulita per immergersi. In quanto animali ectotermi, inoltre, le iguane hanno bisogno di una fonte di calore costante e di un ambiente che gli permetta di gestire la propria temperatura spostandosi da una zona più calda (a 36-39°C) a una più fredda, intorno ai 30°C. La temperatura deve essere modificata per la notte, portandola a 23-26 °C, e bisogna stare estremamente attenti al surriscaldamento, che può portare l'animale alla morte in maniera molto rapida. Per un'iguana sana e longeva, non basta una lampada riscaldante: il sauro ha bisogno di radiazioni UVB, fondamentali per la sintesi della vitamina D, e UVA, che gli permettono di osservare il mondo a tinte più vivide, a tutto vantaggio dell'umore e dell'attrazione per il cibo che gli viene somministrato. Le lampade UVB, che non vanno assolutamente coperte con vetri o plexiglass, devono essere sostituite ogni 6-12 mesi. Un aspetto cruciale per la salute dell'iguana è l'umidità, che deve essere di almeno il 60-70% (80% nei periodi di muta): per raggiungere questi livelli, ci si può aiutare anche nebulizzando il terrario con acqua 3-4 volte al giorno.