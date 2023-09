Quanto vive un coniglio in casa?

La vita di un coniglio, come quella di cani e gatti, corre molto più velocemente della nostra. Un coniglio raggiunge la maturità sessuale intorno ai 6-8 mesi di vita, e all'età di 5 anni può essere già considerato un senior, se appartiene a una razza particolarmente delicata.

I nemici dei conigli, in natura, sono tanti e spesso fatali: la predazione, la perdita degli habitat e il traffico di automobili creano un ambiente difficile per dei mammiferi così piccoli e indifesi. Un coniglio in natura può vivere pochi mesi come 9 anni: tutto dipende da quello che gli riserva la vita.

Un coniglio che vive in casa, al riparo dai predatori e dai pericoli della strada, può vivere anche più di 10 anni. Dipende essenzialmente dalla razza, dalla genetica e dalle condizioni di vita che possiamo offrirgli - a cominciare dalla possibilità di ricorrere alle cure di un veterinario specializzato.

Non è raro che un coniglio domestico arrivi a superare i 7-8 anni di età: avere accesso a un luogo protetto e a cibo di qualità tutti i giorni fa già la differenza, rispetto alle aspettative di vita di un coniglio in natura.

Il coniglio, d'altro canto, non è un pet "a basso mantenimento" come si potrebbe credere: intanto è un erbivoro, il che significa che l'alimentazione gioca un ruolo molto più cruciale di quanto non avvenga con cani e gatti. Ha poi bisogno di spazio, cure specializzate, un ambiente pulito e stimolante, occasioni di gioco e una dieta adatta ai suoi denti, che crescono durante tutta la vita e devono essere consumati un po' per volta e nel giusto modo.

Questi piccoli roditori sono anche particolarmente soggetti a sviluppare malattie dell'apparato riproduttivo, motivo per cui è importante che siano sterilizzati non appena raggiungono la maturità sessuale.