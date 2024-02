Longevità della tartaruga di terra: quanto vive? Uno degli aspetti della vita delle tartarughe di terra di maggior interesse per molti è la loro longevità. Domande in merito vengono poste per differenti ragioni. Da una parte c'è chi è semplicemente curioso. Dall'altra, invece, chi vorrebbe veder non morire mai il proprio animale domestico. C'è poi, infine, chi si chiede quanto vive la tartaruga di terra perché vorrebbe un'indicazione chiara prima dell'acquisto. Ecco la risposta giusta per tutti loro. Di seguito troverete tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Come capire l'età di una tartaruga di terra? Linee di accrescimento;

Misure carapace;

Peso tartaruga;

Scale alternative esistenti. Che si tratti di mera curiosità, di necessità sanitarie o scientifiche, uno dei metodi per calcolare l'età di una tartaruga di terra passa dall'osservazione delle linee di accrescimento. Queste si formano naturalmente sugli scuti del carapace. Ogni singola riga rappresenta, circa, un anno di vita dell'animale. La formazione avviene in fasi particolari della loro vita, ovvero durante il letargo e il risveglio dallo stesso. Questa strategia di contare le linee di accrescimento è però adottabile solo fino ai dieci anni d'età della tartaruga. Superata tale soglia, infatti, l'accrescimento principale del carapace può dirsi completato. Riconoscere dunque le linee diventerà molto complesso a causa dell'usura. Questo metodo, però, funziona principalmente per le tartarughe di terra che vivono in natura. Quelle in cattività, infatti, non sempre necessitano di andare in letargo. In alternativa ci si può rifare a una scala esistente, come quella di Jackson. Si prende in considerazione la lunghezza dell'animale, insieme con il peso. Avendo questi dati, si può ottenere una stima approssimativa. Si dovrà dividere il peso del rettile per la lunghezza del carapace elevata al cubo. Tutto ciò non garantisce solo dati sulle condizioni di salute, tra sottopeso, peso ottimale e sovrappeso, ma fornirà anche un'indicazione sulla fase di sviluppo dell'animale e, dunque, sulla sua età.

Quanto vive una tartaruga di terra in cattività? 30-40 anni Una tartaruga di terra in cattività ha di certo migliori chance di veder allungare la propria vita, se si rispettano tutte i crismi. In casa o in giardino, a seconda delle dimensioni, non ci sono pericoli naturali contro i quali proteggersi. Per questo motivo l'aspettativa può addirittura aumentare, nelle migliori condizioni possibili. Di per sé quest'ultima è già alquanto generosa. Che siano di terra o acqua, le tartarughe possono vivere dai 30 anni fino a più di un secolo, raggiungendo in alcuni casi anche i 150 anni. Creature maestose, le cui dimensioni hanno di fatto un impatto sulla loro aspettativa di vita. Le piccole tartarughe di terra possono sopravvivere fino a 30-40 anni, nelle migliori condizioni. Le tartarughe giganti tendono invece alquanto spesso a superare la soglia del secolo. Nel mezzo invece si stagliano le tartarughe marine, con una media alquanto umana di 80 anni.

Quanto può vivere senza mangiare una tartaruga di terra? Parlando di calcolo dell'età di una tartaruga di terra, abbiamo sottolineato come in cattività non sempre risulta necessario andare in letargo. In molti però consigliano di preparare al meglio l'habitat dei propri rettili, al fine di spingerli a seguire il naturale corso della loro vita, senza incidere ulteriormente. In natura il lungo riposo è un obbligo fisiologico. Una fase della vita, che si ripete ogni anno, della durata di 3-4 mesi. In questo lungo lasso di tempo le tartarughe non mangiano alcunché. Sopravvivono perfettamente come fanno altre creature. Discorso differente, invece, durante il resto dei mesi. In condizioni fisiche normali, ovvero in assenza del naturale processo di preparazione del corpo pre letargo, al massimo questi rettili possono resistere da 2 a 4 giorni senza cibarsi. Si parla di stato attivo e un rettile di piccole dimensioni dev'essere nutrito spesso, anche due volte al giorno. Un esemplare adulto, invece, potrà ricevere cibo anche 2-3 volte a settimana. Il suo metabolismo infatti rallenterà con la crescita.

Quanto vive una tartaruga domestica? 40 Come detto, una tartaruga domestica, cresciuta in cattività, ha maggiori chance di raggiungere livelli estremi di longevità per la propria specie. Eliminati i rischi presenti in natura, infatti, si avrà un habitat idealmente ricreato, nella migliore delle ipotesi, e garanzia di cibo. Il tutto con zero stress legato alla necessità di procacciarlo. Una piccola tartaruga di terra potrà dunque avvicinarsi alla soglia dei 40 anni e, in alcuni casi, superarla leggermente. Una grande tartaruga di terra vivrà almeno un secolo, avvicinandosi nella maggior parte dei casi alla soglia dei 150 anni d'età.