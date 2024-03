Quanto vive la tartaruga d'acqua dolce?

Prima di continuare, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Ebbene, un animale, indipendentemente dalla sua natura, richiede impegno e dedizione. La cura dell'habitat della tartaruga d'acqua dolce non è scontato, ed è necessario fare in modo che questo animale prosperi e sia felice, entrando nell'ottica che dargli una vita lunga e piena di serenità diventa il tuo compito non appena la porti a casa. E quando la porti a casa devi sapere q uanto può arrivare a vivere , perché questa informazione potrebbe farti cambiare idea sulla possibile adozione.

30 anni sono tanti: naturalmente per poter arrivare a una vita così lunga, esse devono essere tenute con la dovuta cura e sottoposte a controlli veterinari di routine . Il motivo? A differenza di cani e gatti, per cui comunque a volte non è semplice caprie se qualcosa non va, le tartarughe sono ancora meno leggibili per noi esseri umani. Senza i dovuti check-up, è difficile pertanto capire se una tartaruga d'acqua è malata.

La durata della vita della tartaruga d'acqua dipende anche dalle sue dimensioni. In linea generale, è corretto affermare che una tartaruga piccola possa arrivare a 30-40 anni di vita. Se si passa a quelle marine, che comunque non si possono adottare , si arriva anche agli 80-100 anni nei casi degli esemplari di taglia enorme.

Consigli per prendersi cura di una tartaruga d'acqua dolce

Un'alimentazione troppo ricca di grassi, o in generale eccessiva per le dimensioni del rettile, potrebbe far sì che l'adipe vada ad accumularsi al di sotto della corazza. Il grasso in eccesso, formato dagli strati di pelle che ricadono sulle zampe, aumenta di volume e va a insediarsi sotto al guscio. Questo può provocare dei problemi durante le immersioni: se una tartaruga si rovescia, potrebbe non riuscire a raddrizzarsi e morire soffocata sott'acqua.

Le temperature da tenere in casa per una tartaruga non sono affatto banali. Il suo habitat dovrebbe infatti trovarsi sempre intorno ai 25° C. Il freddo, infatti, è una delle cause più comuni di morte della tartaruga. Esistono vari modi per mantenere la vaschetta alla giusta temperatura, come per esempio l'acquisto di terrari con lampade a raggi UV. In questo modo l'animale potrà godere del clima perfetto, anche d'inverno, se vive in casa.

Anche l'alimentazione è fondamentale per la salute della tartaruga (così come quella di molti altri animali, e anche la nostra). In base alla specie, è fondamentale farsi dare una scheda di alimentazione dedicata, oltre a indicazioni precise, dal proprio veterinario. Non tutte le tartarughe si alimentano allo stesso modo, ma è verosimile pensare che i questi rettili possano consumare pesci (come latterini, alborelle, cefaletti e occasionalmente anche salmone, sardine e alici).

Ancora, possono mangiare insetti (larve di zanzara, grilli, camole) e possono anche consumare alimenti di origine vegetale (radicchio, ortica, malva, fiori di hibiscus e cicoria) e in piccole quantità e di rado anche carni bianche come il pollo e frutta.

In ultimo, è molto importante fare attenzione anche in caso di convivenza con altri animali. Un gatto curioso o un cane troppo invadente potrebbero ingenuamente ferire o uccidere la tartaruga d'acqua, la quale difficilmente, se è molto piccola, sarà in grado di difendersi.