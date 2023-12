Quanto tempo può stare un gatto da solo in casa?

Se vuoi sapere quanto tempo può stare un gatto da solo a casa continua a leggere, ma prima di continuare, ricordatevi di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

In linea generale, è giusto affermare che il gatto è un animale più indipendente del cane , ma questo non significa che, se lasciato lunghe ore da solo , non possa soffrire di solitudine.

In altre parole sì, il gatto può stare da solo ma no, non può essere lasciato tale per periodi troppo lunghi . Questa affermazione cambia molto di esemplare in esemplare: alcune razze, come ad esempio il Maine Coon o il Ragdoll, sono nate per il salotto e amano la compagnia dei loro umani, oltre che dei loro simili. Possono trascorrere lunghe ore da soli borbottando un po' infastiditi, ma senza grosse conseguenze. Un gatto veramente felice , però, è un gatto che ha attorno il suo padrone, anche se non se lo fila per lunghe ore.

Non è un'affermazione del tutto errata. La maggior parte dei felini, specialmente se abituati sino in tenera età, non hanno grossi problemi a rimanere a casa da soli per un massimo di 8-9 ore al giorno , ovvero il tempo del lavoro con inclusa una possibile andata e ritorno. È vero però che tempi di assenza più lunghi e ravvicinati tra loro, come giornate intere, o nottate intere, possono influire sulla felicità del micio.

Rispondiamo subito alla domanda principale: il gatto può essere lasciato da solo? La sua natura indipendente e spesso intraprendente, con la sua propensione a darci poco ascolto se non abbiamo una ciotola in mano, lo potrebbe far sembrare l'animale domestico perfetto per chi lavora fuori casa tantissime ore al giorno.

Quante ore si può lasciare solo un gatto?

2-3 ore (cucciolo);

8-9 ore (adulto).

Prima di rispondere a questa domanda è importante capire se il gatto è adulto o è un cucciolo. Un cucciolo molto giovane, specialmente di pochi mesi e in fase di adattamento alla casa, non andrebbe mai lasciato da solo per più di 2-3 ore, specie se non ha un compagno di giochi con cui trascorrere il tempo. Il micio ha bisogno di attenzioni e cure e, spesso, ama cacciarsi nei guai o indulgere in comportamenti avventurosi come scalare le tende di casa o fare la cacca sul tappeto, specialmente se ancora non avvezzo all'uso della lettiera. Non è colpa sua: è colpa di chi lo ha lasciato da solo troppo a lungo, senza alcuna supervisione.

Un gatto adulto può tranquillamente essere lasciato da solo in casa da solo fino ad 8-9 ore, con un'eccezione massima di una giornata se si pensa di trascorrerla fuori. Si chiama però eccezione e, come tale, non dovrebbe verificarsi spesso.

Non sottovalutiamo infine il potere del gatto anziano e della sua capacità di sentire in maniera più acuta la solitudine. Specie i gatti malandati, sotto terapia o con qualche handicap non andrebbero lasciati soli per più di poche ore alla volta.

Se l'assenza dovesse protrarsi per più di 1 giorno, è fondamentale rivolgersi a un cat sitter o lasciare il micio a una persona fidata.