Ciò che ha colpito i ricercatori però è stato ben altro: le suole delle scarpe delle persone sono risultate molto più sporche delle zampe dei cani. Nel dettaglio le zampette dei quattrozampe sono risultate spesso negative all'Enterobacteriaceae e, quando positive, sempre in quantità minore rispetto alle scarpe degli umani. Non solo: il Clostridium difficile – batterio particolarmente insidioso che causa diarrea – non è mai stato individuato sulle zampe dei cani.

Dopo una passeggiata le zampe dei cani sono davvero così sporche come pensiamo? La ricerca è stata realizzata dagli studiosi dell'Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, in particolare della facoltà di Medicina Veterinaria. I ricercatori hanno analizzato – tramite dei tamponi – le zampe di ben 25 cani e le suole delle scarpe dei loro accompagnatori al termine di una passeggiata durata fra i 15 e i 30 minuti. Il risultato? Nei campioni prelevati è stata individuata la presenza di due batteri : quelli fecali, in particolare della famiglia delle Enterobacteriaceae , e il Clostridium difficile , un batterio che causa infiammazioni dell' intestino .

Nonostante ciò resta consigliata – ovviamente – la pratica igienica di pulire le zampe dei cani dopo una passeggiata. Una prassi utile non solo per l'animale, ma anche per il padrone e la sua casa. Fido d'altronde cammina per strada, corre sui prati e nelle aree in cui scava la terra, salta fra le pozzanghere e scorrazza nell'erba alta. Tutto questo porta a un accumulo di sporco sotto le unghie e fra i polpastrelli che verrà poi portato in casa, sul letto, sul tappeto e sul divano. Pulire le zampe dunque è un imperativo per prevenire patologie e infezioni, proteggendo anche l'igiene della propria abitazione.

Come pulire le zampe dei cane

Con acqua e sapone

Con le salviette igienizzanti

Esistono due modi per pulire le zampe dei cani, entrambi efficaci. Se scegli di usare acqua e sapone assicurati di puntare su un detergente che sia delicato e perfetto per rispettare il pH dell'animale. Punta su prodotti naturali, privi di sostanze chimiche e additivi che possano in qualche modo irritare la cute di fido. Dopo esserti procurato tutto l'occorrente inizia spazzolando i polpastrelli del to pet. In questo modo riuscirai a eliminare i residui di terra, sporco e polvere. Poi riempi una bacinella d'acqua per metà e immergi le sue zampette. Strofinale con delicatezza, ricordandoti sempre di rassicurare l'animale durante tutto il procedimento. Infine asciuga le zampe con un asciugamano pulito.

Le salviette igienizzanti sono ottime per realizzare una pulizia che sia più semplice e veloce anche se non tutti i cani le apprezzano perché richiedono una maggiore manipolazione. Prima di tutto prendi una salvietta, poi con delicatezza strofinala su ogni zampe, cercando di eliminare lo sporco che si trova fra i polpastrelli e sui cuscinetti. Ricordati di scegliere sempre salviette studiate appositamente per gli animali, prive di profumi, saponi e sostanze irritanti. Assicurati che siano prive di alcol, in questo modo potrai sfruttarle anche per pulire il pelo, le orecchie e la zona genitale.