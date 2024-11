Quanto salta in alto un gatto?

Quanto riesce a saltare un gatto? Un gatto può potenzialmente saltare fino a una distanza di ben 3 metri, ma i gatti domestici, generalmente, saltano fino a coprire una distanza che va dai 50 centimetri al metro. La domesticazione infatti accorcia le distanze che i felini troverebbero in natura. Ciò non toglie che i loro balzi siano davvero notevoli.

Perché i gatti saltano in alto? Istinto predatorio;

Controllo del territorio;

Sensazione di sicurezza;

Gioco;

Migliore temperatura. Per comprendere il perché di questi salti, va precisato che già di base i gatti stanno in alto principalmente per assecondare la propria natura predatoria. Ritrovarsi in una posizione elevata consente infatti di controllare il territorio, anche se quest'ultimo è il soggiorno di casa. Da qui può tenere sotto controllo i movimenti degli esseri umani con i quali convive, ad esempio. In molti casi, però, si tratta di una componente del loro gioco e, a seconda del clima, possono saltare in alto alla ricerca di un po' di refrigerio in estate o di maggior caldo nei mesi più rigidi dell'anno.





Da che altezza può cadere un gatto? Per quanto riguarda le nostre case tipo, un gatto può cadere da qualsiasi altezza senza farsi male. La loro dinamicità, unita alla capacità di cambiare posizionamento del corpo in volo consente loro di sopravvivere a notevoli altezze. Il massimo stimato è di 105 metri. Osservazioni scientifiche alla mano, però, il record è di 92 metri su una base elastica. Si scende a 66 metri su una base soffice e si hanno i 59 metri come altezza minima su base dura.

A quale altezza sopravvivono i gatti? La leggenda delle nove vite dei gatti affonda le radici sulla loro capacità di cadere "sempre" sulle loro zampe. La sopravvivenza, così come l'atterraggio privo di conseguenze, non è però una cosa garantita al 100%, ma una caratteristica dei felini gioca in loro favore. Riescono infatti a cambiare la posizione del proprio corpo mentre sono in aria, in caduta. Il tutto istintivamente. Si pongono dunque nella miglior posizione possibile in base alla circostanza. Non mancano studi in merito, come quello pubblicato nel 1987 sul Journal of the American Veterinary Medical Association. L'obiettivo era quello di rispondere a una semplice domanda: a quale altezza sopravvivono i gatti? Sono stati analizzati i comportamenti di 132 gatti, precipitati da 5 piani e mezzo, che equivalgono a circa 17 metri. Un terzo del gruppo sarebbe morto, se non avesse ricevuto cure veterinarie d'emergenza. Una delle osservazioni più interessanti riguarda però i salti da maggiore altezza. Le ferite riportate in seguito a salti dai 5 ai 6.5 piani sono risultate peggiori rispetti a balzi effettuati da posizioni più elevate. I ricercatori ipotizzarono che da sette piani, ovvero saltando da 21 metri, i gatti raggiungessero la loro velocità terminale. Di fatto smettono di accelerare, si rilassano e vengono agevolati da una migliore distribuzione dell'impatto. Nel tempo sono state condotte altre ricerche e, ad oggi, si sostiene che il 90% dei gatti possa sopravvivere a salti addirittura da 105 metri, in determinate circostanze. Di questa percentuale, però, si stima che il 60% avrebbe poi bisogno di interventi veterinari di moderata entità. Esistono inoltre dei record di sopravvivenza registrati: 59 metri in caso di superficie dura e 66 metri in caso di atterraggio su una base morbida (erba, cespugli). A ciò si aggiunge l'eventualità di una base elastica, come una tenda. In questo caso il record registrato è di 92 metri.





Quanti piani può cadere un gatto? Sono circa 35 i piani dai quali un gatto può cadere restando in vita. Ciò nella migliore delle ipotesi, che prevede una dose di fortuna, una certa atleticità del felino e abitudine a balzi del genere, e una base d'atterraggio morbida o elastica. Parlare di 35 piani equivale a indicare circa 105 metri. Per quella che è la media dei palazzi in Italia, è facile pensare come una rovinosa caduta dal balcone possa risolversi in un sospiro di sollievo. Alla peggio, in caso di condizioni sfortunate, potrebbe essere necessario correre dal veterinario per un intervento di media entità.

I gatti capiscono l'altezza? I salti dei felini sono ben studiati. Non si pensi neanche per un istante che le loro azioni siano frutto di un'assenza di calcolo delle conseguenze. I gatti capiscono l'altezza e sono consapevoli di quanto stiano in alto. Hanno però un approccio decisamente differente rispetto al nostro. Sono a proprio agio in situazioni in bilico. Vantano un eccellente equilibrio e possono spostarsi in piena sicurezza sul cordolo di un edificio al settimo piano, ad esempio. L'abilità nel calcolo di distanze e altezza è una componente innata della loro natura predatrice. L'istinto li spinge all'esplorazione verticale. Ciò non vuol dire, però, che i loro calcoli siano sempre esatti. Un salto può risultare fallimentare e spesso potremmo trovarli incastrati in posizioni strambe in giro per casa.