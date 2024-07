Quanto movimento può fare un cucciolo?

Tuttavia, serve moderazione : nei cuccioli in crescita, un esercizio fisico eccessivo e prolungato può avere gravi ripercussioni sulle ossa e le articolazioni ancora in formazione.

Durante la crescita scheletrica, le ossa del cane non sono ancora completamente formate; questo significa che non sono ancora pronte a sopportare l'impatto di salti e corse ripetute, soprattutto su superfici dure come l'asfalto.

Nei cuccioli, troppo movimento e attività fisica intensa possono recare danno a ossa e articolazioni in formazione , favorendo la comparsa in età successive di condizioni ortopediche quali artrosi , displasia canina dell'anca e displasia canina del gomito .

La carenza di attività fisica inficia sullo stato di forma e sulla tenuta fisica del cucciolo ; se combinata a una sovralimentazione, può favorire l'obesità in età giovanile, una condizione che predispone a patologie ortopediche in età adulta; infine, può essere motivo di noia e frustrazione, che possono trasformarsi in problemi comportamentali ( coprofagia , pica ecc.).

Qualcuno potrebbe aver sentito parlare della cosiddetta regola del 5 , che prevede di incrementare il minutaggio dell'attività fisica di 5 minuti a ogni mese in più del cucciolo; questa regola, tuttavia, non trova nessuna conferma nella letteratura scientifica e, secondo il parere degli esperti, in alcuni casi potrebbe addirittura rivelarsi dannosa per l'animale.

Le ossa lunghe dei cuccioli possiedono delle aree di cartilagine particolarmente attive, note come placche di crescita , che producono il tessuto osseo necessario allo sviluppo e all' allungamento delle ossa stesse. In realtà, quanto prodotto dalle placche di crescita è ancora un tessuto osseo in fase di definizione; man mano che il cucciolo cresce, esso si indurisce, diventando osso vero e proprio.

Quale attività fa bene ai cuccioli?

Attività che possono far bene al cucciolo sono il gioco, le passeggiate, un po' di corsa, l'addestramento ai comandi di base e l'uso delle mangiatoie puzzle per cani e altri giocattoli similari.

Se somministrato in modo adeguato e corretto, tutto ciò può migliorare la forma fisica, la forza, la sicurezza e le abilità sociali del cucciolo.

Gioco

Far giocare il cucciolo in casa o in giardino è un ottimo modo per mantenerlo attivo fisicamente e mentalmente.

Come i bambini piccoli, anche i cuccioli di cane hanno bisogno di dormire molto, ragion per cui bisogna assecondare questo loro bisogno.

Passeggiate

Le passeggiate sono un ottimo esercizio per i cuccioli. Inoltre, rappresentano un momento di esplorazione del mondo e di nuove esperienze in termini di luoghi, suoni e odori.

L'approccio alle passeggiate deve essere graduale. Per primi tempi, bastano distanze brevi; in seguito, invece, si può anche allungare un po' il tragitto.

È importante rispettare le esigenze del cucciolo: se è stanco e vuole fermarsi a riposare, meglio assecondarlo.

Quando si porta il cane in passeggiata, occorre sempre ricordarsi di conservare le energie dell'animale per il ritorno.

Corsa

La corsa in casa o in giardino va bene e rappresenta un ottimo modo per svagare il cucciolo e farlo divertire.

Controindicata è, invece, la corsa nei grandi spazi aperti, specie per strada, la cui superficie è molto dura: il cucciolo non dovrebbe fare jogging, in quanto le sue articolazioni e le ossa in fase di crescita sono fragili e non vanno sottoposte a forti stress

Dannose per ossa e articolazioni sono anche tutte quelle attività che prevedono salti, balzi e torsioni ripetuti.

Per un'attività di corsa sostenuta e su ampie distanze, bisogna attendere l'età adulta dell'animale.

Addestramento ai comandi di base

Insegnare al cucciolo i comandi di base, come "seduto", "vieni", "lascia" ecc., è un ottimo modo per stimolare la sfera mentale dell'animale.

Lo sforzo richiesto può ricalcare quello di una passeggiata, ragion per cui gli esperti consigliano di sottoporlo a sedute di addestramento brevi ma divertenti.

Chi non sa da dove iniziare per educare il cane ai comandi di base, può consultare un comportamentalista o fare qualche ricerca online in siti dedicati.

Mangiatoie puzzle per cani

Le mangiatoie puzzle per cani sono ciotole-giocattolo che incoraggiano e addestrano il cane a cercare il cibo spostando il coperchio. L'uso di questi strumenti comporta un importante stimolo cognitivo, paragonabile a quello di un'attività fisica.

Le mangiatoie puzzle, inoltre, consentono di tenere occupato l'animale, evitando che si annoi e che, per proprio per la noia, si metta nei guai.