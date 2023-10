Animali e caro vita: quanto costa mantenere un cane o un gatto?

Quanto costa mantenere un cane o un gatto? Si tratta di una domanda che si fanno molte persone che si apprestano ad adottare un pet. Le spese da affrontare quando si accoglie un cucciolo nella propria vita d'altronde non sono poche. Se scegli di diventare il padrone di un cane o un gatto infatti dovrai prenderti cura del tuo animale a 360 gradi. Ciò significa che dovrai occuparti dell'alimentazione del tuo amico a quattrozampe, ma anche delle spese veterinarie, per assicurarti che sia sempre in salute, e di quelle legate a tutti i suoi bisogni, come i collari, i giochi e gli accessori per rendere la sua esistenza comoda e felice.