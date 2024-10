Quanto abbaia il Cavalier King?

In generale, il Cavalier King è un cane che non abbaia molto , fa sentire la sua voce di tanto in tanto. Nonostante abbia un'origine e un'indole da cane da caccia, questo animale domestico ha una natura tranquilla. Tende a non essere eccessivamente sonoro, è raramente nervoso ed è anche molto obbediente e intelligente.

Quando abbaia il Cavalier King?

Quando è eccitato;

Quando ha paura;

Quando è stressato.

Precisiamo subito che un cane che non abbaia in assoluto non solo non esiste, ma non sarebbe affatto un buon segno. L'abbaio è un modo per il cane di esprimere il proprio linguaggio e sarebbe spaventoso se non potesse comunicare. Com'è ovvio che sia, dunque, il Cavalier King abbaierà in specifiche occasioni.

Può infatti vivere momenti di eccitazione per un gioco o per una novità, cosa che può portarlo a essere rumoroso e a vocalizzare. Ancora, abbaierà se ha paura o se sta vivendo momenti di particolare stress. È fondamentale osservare le sue azioni per capire se è tutto sotto controllo o se bisogna rassicurarlo.

