Quanti tipi di proprietari di gatti esistono?

Non lasciano che il gatto esca all'esterno temendo possa perdersi o che qualcuno possa ucciderlo o catturarlo e sono forti sostenitori del fatto che faccia bene tenere un gatto in casa . A tutto ciò si aggiunge un controllo meticoloso di ogni aspetto che riguarda l'alimentazione e la salute. Non si fa sfuggire neppure un dettaglio.

Il primo tipo di proprietario di gatto è quello che viene definito dagli esperti come protettore preoccupato . Potremmo riconoscerlo in un soggetto ansioso e ipervigilante che tiene molto alla salute del proprio animale e lo vuole proteggere da ogni possibile problema.

Viene spesso messo in atto questo comportamento in campagna , chiedendo che l'animale possa andare a caccia di roditori e bisce. Funziona come per i proprietari di cani che scelgono l'animale da guardia; qui il servizio di cui dovranno occuparsi è la pulizia del territorio.

Chi dà in adozione un gatto o vende gatti di proprietà non ama l'atteggiamento dei proprietari difensori della libertà . Qui viene tutelata la natura del gatto che va a caccia, lasciandolo libero di uscire.

I gatti amano essere liberi , non sono facili da addomesticare e adorano trascorrere tempo all'aperto. I proprietari guardiani tolleranti conoscono che il numero di benefici per il gatto nel lasciarlo uscire sono maggiori dei rischi; chiaramente questa stima dipende da dove si vive.

Per poter andare incontro alla curiosità del gatto fanno in modo di avere spazi all'aperto in sicurezza, ad esempio balconi e terrazzi con rete oppure giardini totalmente recintati. Fanno in modo che l'animale possa esplorare ma allo stesso tempo che non vada a caccia.

Sostiene sia normale che il gatto stia da solo , vada a caccia e lo incoraggia; non si preoccupa se il gatto non rincasa la sera e sostiene che il pericolo faccia parte della sua esperienza di vita.

Tipi di relazione con il proprio gatto: quali sono?

Relazione aperta;

Relazione casuale;

Associazione remota;

Amicizia;

Co-dipendenza.

Sempre negli UK è stata condotta una seconda ricerca che riguarda i tipi di proprietari di gatti e in modo particolare la relazione che si crea tra i due. Ad analizzare i rapporti ci ha pensato l'Università di Lincoln.

Sono emerse 5 relazioni principali. La prima è la relazione aperta con un investimento emotivo bilanciato da parte di entrambi. Il gatto è distaccato e indipendente e il padrone rispetta questo suo lato. Dopotutto il gatto non ha davvero bisogno di compagnia.

C'è poi l'associazione remota in cu il gatto è poco affettuoso, tollera il proprietario mostrando più rispetto ad altri umani ma comunque non ha un rapporto familiare. L'uomo non lo considera un vero e proprio membro della famiglia.

Terzo posto per la relazione casuale: ci si trova ad avere a che fare con un gatto che vive prevalentemente fuori, allontanandosi da casa anche per giorni. Non è codipendente con il proprietario, è in grado di procacciarsi il cibo e sono entrambi a proprio agio se non si vedono per alcuni periodi.

Altrettanto interessante è il rapporto di co-dipendenza: si parla soprattutto di gatti domestici che creano un legame importante. Il gatto è affettuoso, ama giocare e trascorre molto tempo insieme.

Non tende a scappare e non cerca relazioni esterne con estranei o altri gatti; potremmo dire che il felino trova tutto ciò di cui ha bisogno all'interno di casa.

C'è poi il rapporto d'amicizia: in questo caso i due hanno un legame importante, possono stare separati ma comunque amano trascorrere tempo insieme. Il gatto ama la compagnia del proprio umano anche se non è perennemente in cerca di coccole o contatto fisico.