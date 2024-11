Quanti tipi di levriero esistono?

Qual è il levriero più grande?

Il levriero irlandese (Irish Wolfhound).

Il levriero irlandese ha un'altezza minima di 78,5 centimetri e un peso minimo di 54 kg, per questo rientra nella lista dei cani più grandi al mondo. Si tratta di una razza antica che in passato veniva usata per cacciare persino i lupi per via della stazza.

Si tratta di un cane con un carattere affettuoso e gentile, in grado di creare un fortissimo legame con il proprio padrone e con tutti i membri della sua famiglia.