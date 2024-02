Quanti tipi di criceti esistono e quali sono i più socievoli? Un criceto è un piccolo roditore dagli occhietti dolci che, in quanto a personalità, non si fa mettere in secondo piano da nessun altro animale. Esistono molti tipi di criceti che possono variare per forma e dimensione. In base ad alcune normative molto precise, e che devono essere rispettate, solo alcune delle molte razze di criceto possono essere adottate. Se vuoi sapere quanti tipi di criceto esistono, continua a leggere. Prima di continuare, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Criceto cinese. Queste sono le razze di criceti che puoi trovare in commercio. In natura, però, questi animali appartenenti alla famiglia dei Cricetidae, sono assai più numerosi. Si ritiene infatti che il numero di specie superi tranquillamente le 24-25. Tuttavia, il fatto che esistano non significa necessariamente che possiamo adottarli, o che si tratti di animali adatti alla vita in cattività. Per quanto possano somigliarsi un po' tutti, a occhio inesperto, i criceti sono animali con esigenze molto specifiche che possono variare anche tanto in base alla specie. Prima di acquistarne uno, dunque, è importante fare qualche ricerca su come impostare il loro habitat, come si alimentano e quanto e quando dormono. In questo modo sarà più facile rispettare le loro esigenze e renderli felice. Criceti felici sono molto più disposti a socializzare con i loro esseri umani.

Criceto: razze e carattere Criceto dorato;

Criceto Russo;

Criceto Siberiano;

Criceto del Deserto;

Criceto Cinese. Di seguito cercheremo di sintetizzare i caratteri e le caratteristiche di ognuna di queste razze, in modo che possiate scegliere quella che più fa per voi. Prima però vogliamo specificare una cosa: il carattere del criceto lo porta ad accettare (quasi sempre) gli umani, e tollerare con difficoltà gli altri membri della loro specie. Meglio dunque valutare un'adozione singola, specie se non si è padroni esperti. Criceto dorato (Mesocricetus auratus) Shutterstock Il criceto dorato, conosciuto anche come criceto siriano, è forse uno dei roditori da gabbietta più diffusi e più amati in tutto l'Occidente. È un ottimo animale da compagnia per gli esseri umani, ma è una creaturina territoriale che non ama la compagnia (anche maschi e femmine si maltollerano, se non nel periodo di accoppiamento). Criceto russo (Phodopus campbelli) Shutterstock Il criceto russo è un po' più piccolo del cugino dorato e ha un carattere molto vivace e territoriale, pur non amando a sua volta la compagnia dei suoi simili. Se abituato, diventa affettuoso con gli umani. Criceto siberiano (Phodopus sungorus) Shutterstock Il criceto siberiano è considerato uno dei criceti più docili in commercio, specialmente se abituato alla presenza umana. In alcune circostanze, e sotto supervisione di un padrone esperto, maschi e femmine possono convivere insieme. Criceto del deserto (Phodopus roborovskii) Shutterstock Il criceto del deserto è un cricetino solitario e piuttosto aggressivo, non particolarmente avvezzo al contatto umano. Abituandolo da piccolo è possibile invertirela tendenza, ma non è detto che l'animale apprezzi l'attenzione umana. Criceto cinese (Cricetulus barabensis) Shutterstock Il criceto cinese è un roditore molto attivo capace di familiarizzare con gli esseri umani. Alcuni esemplari molto docili, evitando la presenza di più maschi nello stesso habitat, arrivano a convivere senza grossi attriti.

Quali sono i criceti più affettuosi? Criceto siberiano;

Criceto Dorato. Il criceto più affettuoso è certamente il siberiano, conosciuto anche come Winter White tra i tanti nomi che gli sono stati attribuiti. Sono adatti ai bambini, nei limiti della manipolazione delicata, e non disdegnano la compagnia e l'attenzione degli esseri umani. Affinché un criceto siberiano mostri interesse nei suoi umani dev'essere abituato sin da cucciolo a interagire con loro. Anche il criceto dorato è in generale molto dolce, specialmente se maschio. Da sconsigliare, per atteggiamento indipendente, il criceto del deserto, non particolarmente socievole e molto piccole e listo dei movimenti. In linea generale, è buona regola fare in modo che bambini e criceti interagiscano sempre sotto attenta osservazione di un adulto, onde evitare morsi o manipolazioni scorrette di un animale di per sé molto delicato.

Quali sono i criceti più piccoli? Il criceto più piccolo è il criceto del deserto, o criceto di Roborovsky (roborovskii), che può pesare dai 12 ai 20 grammi e non supera mai i 5 centimetri di lunghezza. In generale, tutti i criceti considerati nani tenderanno ad avere dimensioni più contenute rispetto ai criceti dorati, che tendono ad avere dimensioni leggermente più grandi.