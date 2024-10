Quanti tipi di gatti siamesi esistono? Riconosciuti con Pedigree esistono due tipi di gatti siamesi: quello orientale, con testa triangolare e più allungata accompagnata da orecchie appuntite e occhi blu e una razza tradizionale che somiglia di più ad un gatto europeo nella fisicità.

Gatti siamesi: quali sono le tipologie? Seal Point;

Blue Point;

Chocolate Point;

Lilac Point;

Tabby Point. Se ti stai chiedendo quanti siamesi esistono devi sapere che le varietà spaziano tra i colori del manto e delle punte che sono elementi distintivi che li rendono unici. Seal Point Il Seal Point è la più antica e diffusa che si distingue per il mantello di base di colore beige chiaro, che contrasta con le punte scure di un marrone intenso, quasi nero, chiamato "marrone foca". La colorazione scura si sviluppa principalmente su orecchie, coda, zampe e muso, formando quella che viene soprannominata "maschera", tipica del Siamese. Blue Point Il Blue Point, invece, presenta un mantello di base grigio chiaro, quasi argentato, mentre le punte hanno una tonalità di bluastro; viene apprezzata per il contrasto delicato e raffinato tra le punte blu e il corpo chiaro. Anche in questo gli occhi mantengono la caratteristica colorazione blu profondo che conferisce al gatto un aspetto magnetico. Chocolate Point Il Chocolate Point ha il pelo avorio, chiaro e pulito, accompagnato da punte che hanno un colore marrone cioccolato. In questo caso le punte sono più chiare e calde, con un aspetto meno intenso. Gli occhi sono sempre e comunque blu. Lilac Point Tra le varietà più delicate c'è il Lilac Point, con un pelo bianco ghiaccio e punte grigio chiaro che sembrano avere una sfumatura rosata. Tabby Point Ultimo, ma non meno importante, il Tabby Point che a differenza delle altre tipologie, che presentano punte uniformi, mostra striature più o meno evidenti su orecchie, zampe, coda e maschera. Le striature possono essere presenti in diverse tonalità. Com'è il carattere del Tabby Point? Affettuoso;

Vivace;

Socievole;

Molto comunicativo e legato alla famiglia. Tra le tipologie di gatto Siamese il Tabby Point si fa notare per il carattere affettuoso, vivace e socievole al tempo stesso. Nonostante i gatti siano considerati indipendenti e asociali, questa razza affettuosa è molto legata ai proprietari da cui cerca spesso coccole e compagnia o attenzioni. Il gatto comunica alla perfezione e lo fa miagolando e usando vocalizzi per esprimersi. La razza è molto intelligente e sa come farsi notare; in più adora giocare ed è quindi una razza perfetta per i bambini.

Quanto vivono in media i siamesi? Tra i 15 e i 20 anni Se ben curati e accuditi i gatti siamesi sono longevi e possono raggiungere i 15 o persino i 20 anni d'età. Tra i gatti di razza seppur possa soffrire di malattie genetiche è molto forte e tende a vivere a lungo soprattutto se la famiglia si occupa con attenzione del suo benessere a partire dall'alimentazione che va regolata con l'età.

Come capire se un gatto Siamese è originale? Affidandosi solo ad allevamenti certificati;

Adottandone di adulti con pedigree. Chi desidera acquistare un gatto siamese originale, per prima cosa dovrebbe scegliere un allevamento di gatti qualificato così da avere la sicurezza sull'albero genealogico e quindi ottenere il pedigree. Ci sono però alcune caratteristiche fisiche che rendono più riconoscibile il gatto siamese. Il corpo è snello e muscoloso al tempo stesso, con zampe lunghe e affusolate. La testa del siamese ha una forma triangolare con orecchie grandi e appuntite. Gli occhi sono di un blu intenso e a mandorla, una delle sue caratteristiche più distintive. Il pelo è corto, setoso e con punte scure su orecchie, muso, zampe e coda. Un pedigree ufficiale rilasciato da un allevatore certificato è il modo più sicuro per verificare la purezza della razza.

Quanto costano i gatti siamesi? Tra i 600 e gli 800 euro Il prezzo medio di un gatto siamese acquistato in un allevamento di gatti autorizzato si aggira tra i 600 e gli 800 euro; in media un cucciolo sano e con pedigree viene venduto a circa 700 euro con qualche oscillazione non troppo significativa.