Quanti cuccioli fa un cane? La vostra cagnolina è incinta o semplicemente state pianificando un accoppiamento tra due quattro zampe? Allora vorrete sicuramente sapere quanti cuccioli fa un cane. La domanda è più che legittima, ma dobbiamo subito avvisarvi: non c'è modo di saperlo prima con certezza assoluta, perché tutto cambia in base a taglia, dimensioni, genetica e molti altri fattori. Naturalmente cercheremo di darvi una risposta chiara.

Perché il numero dei cuccioli che fanno i cani cambia? Taglia;

Razza;

Prima gravidanza o gravidanze successive. Vi abbiamo già accennato che non è possibile sapere con certezza quanti cuccioli fa un cane, perché i fattori in gioco sono davvero tantissimi. Quelli che abbiamo appena elencato sono solo i principali e sono anche quelli che lasciano intendere come mai il numero può cambiare da un cane all'altro. Va inoltre tenuto in forte considerazione che ogni cagnolina è un mondo a sé, quindi la sua capacità riproduttiva potrebbe essere maggiore o minore in base anche alla semplice genetica o per condizioni di salute pre-esistenti.

Quanti cuccioli fa un cane di taglia piccola? 1/2 cuccioli per i cani di razza toy;

per i cani di razza toy; 2/3 cuccioli per i cani di razza molto piccola;

per i cani di razza molto piccola; 2/5 piccoli per i cani di razza piccola. Come abbiamo già accennato, la taglia è uno dei fattori che fa la differenza. Naturalmente ci teniamo a ribadire che quelli che vi forniamo sono numeri indicativi, che non vanno presi come certezze assolute ma che possono sicuramente guidarvi nelle aspettative: per le taglie piccole normalmente una cagnolina fa da un minimo di un cucciolo a un massimo di quattro. Andando più in generale, la stima è di due/cinque piccoli: se la propria quattro zampe si muove in questo range è tutto normale e non c'è da preoccuparsi né per la sua salute, né per quella dei suoi figli.

Quanti cuccioli fa un cane di taglia media? 5/6 cuccioli per taglie medie contenute;

6/7 cuccioli per taglie medie;

6/8 cuccioli per taglie medio-grandi. Una mamma cane di taglia più grande, quella che si definisce media per intendersi, può invece partorire un numero maggiore di piccoli. Le dimensioni del suo addome, dell'utero possono ospitare senza sofferenza fetale più piccoli. Anche in questo caso non è possibile stabilirlo a priori senza una visita dello specialista. La media generale va dai sei agli otto cuccioli, ma non è raro che siano di meno o di più.

Quanti cuccioli fa un cane di taglia grande? 6/8 cuccioli per taglie grandi;

cuccioli per taglie grandi; 8/10 cuccioli per taglie maxi;

cuccioli per taglie maxi; 10/15 cuccioli per taglie giganti. E la taglia grande? È presto detto: una cagnolina di taglia grande o gigante può arrivare a partorire anche 15 piccoli, ma ci sono casi da guinness dei primati in cui si è arrivati a contarne anche 24. A incidere sono fattori come l'età della gestante (più è grande, più è facile che i piccoli siano di numero inferiore) e il suo stato di salute. Che i piccoli crescano forti e sani dipende anche dall'alimentazione. Una dieta bilanciata aumenta le possibilità che i cuccioli stiano bene e non abbiano problemi prima o dopo il parto.

Quanti cuccioli fa un cane Chihuahua? 3-5 cuccioli Andiamo adesso a parlare delle razze, partendo dalle taglie piccole. Partiamo dal Chihuahua: secondo le statistiche, una cagnolina di questa razza partorisce dai tre ai cinque cuccioli. Per vedere se tutto procede bene e i valori generali durante la gestazione sono nella norma, è bene portare a visita la propria cagnolina e seguire i consigli dello specialista.

Quanti cuccioli fa un cane Maltese? 3/8 cuccioli Ecco un altro cane di piccola taglia: il Maltese. Questa razza in genere partorisce da un minimo di tre cuccioli a un massimo di otto. Il numero incide anche sull'andamento della gestazione, quindi è un elemento che va discusso con il veterinario per rendere il periodo dell'attesa e poi del parto il più sereno possibile.

Quanti cuccioli fa un cane Pitbull? 4/5 cuccioli Passiamo adesso a una razza di taglia media: il Pitbull. In genere questa razza fa in media cinque cuccioli, ma anche in questo caso non c'è nulla di assoluto o certo: il numero può variare anche da gravidanza a gravidanza per lo stesso esemplare. A incidere, come si è accennato prima, sono tanti fattori e la natura ha anche degli elementi di imprevedibilità.

Quanti cuccioli fa un cane Labrador 6/10 cuccioli Guardiamo ora a un cane leggermente più grande: il Labrador. Una mamma di Labrador Retriever non è raro che arrivi a partorire sino a 10 cuccioli. Inoltre, un incremento ponderale nei primi mesi è assolutamente nella norma.

Quanti cuccioli fa un cane Corso 8/15 cuccioli E infine, ecco il cane Corso: sembra grande e cattivo, ma se segue una corretta socializzazione è invece una razza dolcissima. La mamma, di norma, segue le statistiche generali e può partorire sino a una quindicina di piccoli, ma anche in questo caso non c'è nulla di certo e ogni esperienza è a sé.

Quanti cuccioli fa un cane alla prima cucciolata Tra i fattori che abbiamo elencato all'inizio per avere una stima di quanti cuccioli fa un cane c'è anche il fatto che la gravidanza sia la prima o una delle successive. Se si tratta della prima, in ogni caso, la risposta non è né semplice né scontata, perché a incidere sono tanti aspetti. Se si parla di probabilità, con la prima cucciolata (che in quanto tale è già ricca di sorprese) la mamma cane generalmente partorisce il numero massimo dei cuccioli (in base alla razza), Potremmo dire dunque che si va dai quattro agli otto piccoli, ma anche qui tutto dipende. Ricordiamo comunque che, soprattutto se è alla prima esperienza, la mamma ha bisogno di essere accudita e rassicurata: anche per lei è tutto nuovo. In tal senso, è importante sapere come parlare al cane per farlo sentire protetto.

Come si fa a sapere quanti cuccioli fa un cane? Se volete la certezza assoluta di quanti cuccioli farà la vostra cagnolina, avete solo una cosa da fare (e per altro è obbligatoria per assicurarsi che vada tutto bene): portarla dal veterinario. Il medico si occuperà di fare un'ecografia che oltre a stabilire il numero di cuccioli in arrivo potrà anche rassicurarvi sul loro stato di salute.

Come funziona la gravidanza di un cane? Facciamo ora un piccolo excursus sulla gravidanza. Questa fase dura, per tutte le mamme canine, circa 60 giorni. Durante il primo mese i sintomi sono poco visibili, dopodiché si nota un aumento del volume dell'addome e, verso la fine, un ingrossamento delle mammelle che si preparano all'allattamento. Non c'è da preoccuparsi se la cagnolina si muove di meno e ha più fame. Meglio, in questi casi, aumentare la frequenza delle pappe e diminuire le dosi. Durante la gravidanza e il parto è importante essere sempre presenti e pronti a intervenire se si avvertono segnali atipici, altrimenti è bene lasciare che sia la mamma a seguire il proprio istinto. Se si è alla prima esperienza, si è visto il cane in calore e si sospetta un accoppiamento, è bene andare a visita e seguire i consigli del veterinario di fiducia. E limitarsi a rendere più confortevole la casa, magari con una cuccia ampia e comoda che sia pronta ad accogliere i nuovi arrivati.