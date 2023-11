Quanti chilometri fare a settimana con il cane per perdere peso?

Fido è un concentrato di energia, di tenerezza e di emozioni: non è soltanto un animale da compagnia, è un vero e proprio "strumento" che migliora il nostro benessere psicologico e, sì, anche quello fisico. È anche per questa ragione che potrebbe risultate spontaneo chiedersi quanti chilometri si devono fare a a settimana con il cane per perdere peso . Cercheremo naturalmente di dare una risposta più accurata, ma non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per avere sempre aggiornamenti su benessere , salute e... animali, naturalmente.

In più, passeggiate brevi impediscono al nostro fedele animale di soddisfare i propri bisogni e non solo quelli fisiologici ma quelli più personali, come il bisogno di scoprire , conoscere , fiutare , socializzare e marcare il territorio .

Sapere quanti passi si percorrono con il cane per singola passeggiata è fondamentale per capire quanti chilometri fare per dimagrire portando a spasso il nostro amato quattrozampe. Prima di proseguire è altrettanto essenziale tenere a mente che passeggiate inferiori ai 20 minuti sono del tutto sconsigliate , perché non rendono felice il cane .

Alla luce di quanto abbiamo detto e facendo una stima puramente indicativa , quelli che abbiamo appena elencato sono i passi che potremmo percorrere ogni giorno insieme al nostro amato cane. Naturalmente la quantità può variare in base al tragitto che si percorre, ma di base occorre tenere in considerazione che per far star bene il nostro cane dobbiamo raggiungere almeno la prima voce, ovvero 33.000 passi al giorno.

Andiamo ora alla conversione passi/chilometri , tenendo però presente un dato di fatto importantissimo: la risposta non è universale . Tutto cambia in base alla lunghezza del proprio passo e/o al tipo di marcia . Partendo dal presupposto che in linea di massima si stima che ogni passo copra dai 0,75 agli 0,85 metri avremo le stime che abbiamo elencato. Per comodità, però, diremo che 10.000 passi possono corrispondere a circa 7 km .

Quanti chilometri fare a settimana con il cane per dimagrire?

Alla luce di quanto detto, considerando i bisogni del cane e tenendo presente che anche in questo caso non esiste una risposta universale (anche perché, per esempio, non è possibile stabilire a priori quante calorie si bruciano con 10.000 passi al giorno/7 km al giorno), potremmo dire che per restare in salute e perdere peso si possono percorrere 14-21 km al giorno insieme a Fido.

Di conseguenza, la stima settimanale è di 98-150 km settimanali, che possono diventare ancora più proficui e tonificanti se, per esempio, si fanno scale o si scelgono tratte con gradini. Va però precisato che questi numeri non sono obbligatori e che in generale, già camminare da 3 a 5 km al giorno può dare dei risultati in termini di perdita di peso.

Tutto chiaramente dipende dal singolo individuo, dalla sua età, da eventuali patologie, da condizioni pregresse o attualmente presenti e dal raggiungimento del deficit calorico, ossia l'eliminazione delle calorie in più rispetto a quelle che servono al corpo per svolgere le sue funzioni quotidiane.