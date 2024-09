Quanti cani si possono avere in casa e giardino? In Italia non esiste una legge nazionale che indica il numero massimo di cani che possono vivere in una casa. Non c'è un limite, se non quello sancito, talvolta, su base regionale. Si lascia dunque autonomia territoriale sotto questo aspetto, ma una sentenza della Cassazione nel 2023 ha suggerito che massimo 6 cani possano vivere insieme, compatibilmente con spazio, tempo e capacità di gestione del padrone.

Quanti cani può tenere una persona? Dipende dal regolamento regionale o addirittura comunale. Il singolo caso fa la differenza e le condizioni ambientali dettano le regole. In un piccolo appartamento il buonsenso suggerisce che dovrebbero abitare, per il benessere sia delle persone che degli animali, un numero ristretto di cani. Per quanto non rappresenti un precedente legale vincolante su base nazionale, una sentenza della Cassazione ha indicato in 5 il numero massimo per poter garantire il necessario spazio vitale. Come detto, lo spazio gioca un ruolo fondamentale quando si parla di "quanti cani si possono avere in una singola casa". Si pensi ad esempio a un appartamento di 100 mq. Al suo interno si potranno di certo avere sei cani di piccola e media taglia, con i dovuti accorgimenti come le sgambate quotidiane e un occhio di riguardo per la loro salute. Un appartamento di 60 mq, invece, potrebbe ospitarne circa 3, ma si tratta sempre di numeri indicativi e suggeriti dagli esperti, e non di imposizioni della legge. Più di 6 cani, invece, dovrebbero essere ospitati se si ha un ampio spazio, meglio se c'è anche il giardino.

Quanti cani si possono tenere in casa per legge? L'unico limite è il buonsenso, compatibile con lo spazio a disposizone e le normative regionali o comunali. Per quanto non esista una legge nazionale, come detto, è possibile passare in rassegna i regolamenti regionali. Per esempio, nella Regione Lombardia il numero massimo di animali domestici è 10. Alcune norme vengono però fissate anche su base comunale. Pensiamo a Padova, ad esempio, dove per i cani il limite è fissato a 5, mentre per i gatti a 10. Occorre dunque far riferimento alla propria area di residenza e non solo, anche e soprattutto al proprio senso etico. Ciò che occorre sottolineare è l'importanza della tutela delle condizioni degli animali domestici. Un appartamento da 40 metri quadri non potrà di certo ospitare 6 cani. Una villa con tanto di enorme giardino, invece, potrà di certo accogliere un numero maggiore di creature. Non esiste, dunque, un vero e proprio limite fisso dal punto di vista legislativo. Di fatto le immissioni devono essere misurate sulla base della libertà del proprietario e quella dei vicini. Generalmente, dunque, occorre non superare la normale tollerabilità. In linea di massima si fissa il limite a 8 mq per ogni animale in un appartamento.

Quanti cani si possono tenere in giardino privato? Consultare il regolamento regionale e comunale, e regolarsi in base allo spazio a disposizione e alla qualità della vita che si potrebbe offrire a un elevato numero di cani. Sono svariati i casi da considerare, quando si parla di quanti cani si possono tenere in giardino. Si prevede che in un'area condominiale all'aperto non possano trovare spazio più di 5 cani. È una legge? No, bensì un regolamento che fa capo a un caso specifico in Lazio. In situazioni di questo genere, infatti, ci si ritrova ad analizzare i singoli casi, valutando in aula dopo una denuncia presentata. In termini generali, ogni cane dovrebbe avere un minimo di 6-8 mq all'interno di un box che, in formato standard, non dovrebbe contenere più di due cani. L'unica eccezione, in dimensioni non extra large, è data dalla presenza di cuccioli in fase d'allattamento. Per aggiungere cani al recinto occorre almeno aumentare la superficie coperta di 6-8 mq per singolo animale extra. In un giardino privato, invece, tutto dipende dalle dimensioni dello stesso. La dignità dell'animale dev'essere garantita e, trattandosi di uno spazio all'aperto, si richiederà più di 6-8 mq per ogni cane.

Quanti cani ha in media una persona in Italia? Si parla di un cane ogni 4 persone circa. Le cifre della Banca dati dell'Anagrafe Animali d'Affezione, raccolti dal ministero della Salute, evidenziano quasi 14 milioni di cani con microchip, a febbraio 2023. In media un cane ogni quattro persone. Tra le migliori città italiane in cui per chi ha un cane ci sono quelle della Lombardia che domina la classifica, con quasi 2 milioni di esemplari. Non a caso, del resto, Milano è la città più pet friendly d'Italia. Segue il Veneto con 1.4 milioni, circa, con l'Emilia-Romagna a chiudere il podio con 1.3 milioni, circa.

Dopo quanti cani diventa allevamento? Se sono presenti almeno 5 fattrici Possedere un gran numero di cani può, legalmente parlando, portare alla formazione di un allevamento amatoriale. Sotto questo aspetto esiste una legge del 1993. Gli allevamenti sono amatoriali quando non vantano più di 5 fattrici (femmine fertili e disponibili all'accoppiamento) e, al tempo stesso, non allevano più di 30 cuccioli all'anno. Superata tale soglia, si parla di allevamento professionale, che prevede ben altro tipo di impegno e burocrazia. Il business è sempre più interessante, nonostante molti consiglino di adottare un cane invece di acquistarlo.