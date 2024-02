Ma quante volte bisognerebbe far uscire Fido durante la giornata? E quante ore può tenere la pipì un cane? Come vedremo, non esiste una risposta univoca a questa domanda. Ma prima di scoprire quante volte al giorno il cane fa la pipì , non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornati su salute e benessere e di seguirci anche su Instagram , dove troverete ogni giorno notizie e curiosità dal mondo dei nostri amici animali.

Quando ci si prepara ad accogliere un cucciolo di cane in casa, soprattutto se non si ha a disposizione un grande giardino, uno dei primi pensieri riguarda la gestione dei suoi bisogni : sappiamo sin da subito che ci aspettano passeggiate quotidiane, e che una delle sfide cruciali sarà quella di abituare il cucciolo a non fare la pipì in casa .

Idealmente, un cucciolo dovrebbe avere la possibilità di fare almeno 4-5 brevi uscite quotidiane, mentre per un cane anziano senza acciacchi rilevanti 2 lunghe passeggiate al giorno possono essere sufficienti. Come sa benissimo chi si è trovato ad accogliere in casa un cucciolo di pochi mesi di vita, tutto dipende dalla capacità del cane di trattenersi , una competenza che si sviluppa nel tempo e che - almeno per qualche settimana - rende quasi inevitabile il ricorso a tappetini ed altri espedienti ad alta assorbenza .

Un cane adulto e in salute dovrebbe poter uscire a fare i propri bisogni almeno 2-3 volte al giorno. Come anticipato, però, non esiste una risposta univoca alla domanda su quante volte al giorno il cane fa la pipì: la frequenza ideale delle passeggiate dipende dall' età , dallo stato di salute , dalla taglia e anche dalle abitudini del cane.

Quante ore può tenere la pipì un cane?

Cuccioli: un'ora per ogni mese di vita;

Cani adulti: fino a 6-8 ore;

Cani anziani: in base allo stato di salute, dalle 2 alle 6 ore.

Come dicevamo, la risposta alla domanda su quante volte al giorno il cane fa la pipì dipende da diversi fattori. A fare la differenza, però, è soprattutto l'età di Fido: i cuccioli, in particolare, hanno esigenze completamente diverse da quelle degli esemplari adulti. In linea di massima, un cucciolo riesce a trattenere la pipì all'incirca un'ora per ogni mese di vita: un giovanotto di due mesi la reggerà a malapena per un paio d'ore, mentre un cucciolo di 5 mesi è già in grado di gestirsi per 5-6 ore.

Superato l'anno di età, quando è in completo possesso della facoltà di controllarsi, il cane è in grado di trattenere la pipì anche per 8 ore in caso di necessità. I cani di grossa taglia sono avvantaggiati rispetto alle razze toy: in questo caso a fare la differenza è, molto semplicemente, la dimensione della vescica. Ma c'è dell'altro.