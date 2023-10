Quante vite hanno i gatti? Perché si dice siano 9?

Almeno una volta nella vita, tutti abbiamo sentito dire che un gatto avrebbe nove vite, ma da dove proviene quest'espressione? Se questa loro capacità di sopravvivenza soprannaturale fosse vera, i gatti non vivrebbero per sempre? Per quanto potremmo desiderarlo, purtroppo non è così. Proprio come tutte le altre creature viventi sul nostro pianeta, i gatti nascono, vivono e poi ci lasciano. Diamo uno sguardo più da vicino al tipo di vita che potrebbe avere un gatto. Perché si dice che i gatti hanno 9 vite? Nessuno sa da dove abbia origine l'espressione "un gatto ha nove vite", ma sicuramente si tratta proprio di questo: un mito. Si pensa che la "quasi immortalità" del gatto, possa aver avuto origine nell'antico Egitto. Nove è tradizionalmente considerato un numero magico, il che potrebbe anche aiutare a spiegare perché i gatti sono associati a nove vite. Nell'antica Grecia, il numero nove si riferiva alla trinità di tutte le trinità e ad un numero soprannaturale che richiama tradizione e religione. I gatti sono stati adorati e temuti nel corso dei secoli e spesso erano visti come creature magiche. William Shakespeare usò quest'espressione addirittura in Romeo e Giulietta: «Tebaldo: Che cosa vorresti da me? Mercuzio: Buon re dei gatti, nient'altro che una delle tue nove vite.» C'è anche un vecchio proverbio inglese che recita: «Un gatto ha nove vite. Per tre gioca, per tre si allontana e per gli ultimi tre resta». Shutterstock

9, 7 o 6? I gatti hanno nove vite, sette o sei? Interessante è notare che il mito secondo cui i gatti hanno vite multiple esiste in tutto il Mondo. Tuttavia, non si tratta sempre di nove vite: il numero varia da cultura a cultura. In alcune regioni della Spagna, ad esempio, si ritiene che i gatti abbiano sette vite. Nel frattempo, alcune leggende turche e arabe sostengono che i gatti abbiano sei vite. Perché un gatto dovrebbe avere nove vite, in particolare? Il gatto è uno degli animali domestici più agili, intelligenti e indipendenti che esistano. In particolare, i gatti possono resistere a cadute che ucciderebbero facilmente un essere umano, il che forse spiega da dove viene l'idea che un gatto abbia nove vite. In un caso documentato, un gatto domestico a New York City è sopravvissuto a una caduta da 32 piani con ferite relativamente lievi. Questa capacità di sopravvivere contro ogni previsione è dovuta alla straordinaria anatomia del gatto: I gatti si sono evoluti per vivere sugli alberi e molte specie feline selvatiche lo fanno ancora. Milioni di anni di balzi o cadute dall'alto assicurano che si siano adattati per gestirlo bene.

Il loro impressionante "riflesso di raddrizzamento" consente loro di girare il corpo mentre cadono, per atterrare esattamente su tutti e quattro i piedi.

I gatti hanno una superficie corporea ampia rispetto al loro peso, il che aiuta anche a ridurre la forza del loro atterraggio.

Hanno anche una grande flessibilità nelle ossa e nei legamenti, che li aiuta a sostenere lesioni minime dovute agli impatti.

Le quattro fasi della vita di un gatto Proprio come gli esseri umani, i gatti attraversano diverse fasi della vita. Secondo le linee guida del Journal of Feline Medicine and Surgery, ce ne sono quattro in totale, note come: Gattino Dalla nascita fino a 1 anno di età, un gatto è classificato come gattino. A circa 2 settimane di età, i gattini inizieranno ad aprire gli occhi.

A circa 4 settimane inizieranno a crescere piccoli dentini.

Quando raggiungono le 8 settimane di età, i gattini saranno quasi completamente svezzati, seguiranno una dieta tutta (o principalmente) solida e saranno pronti a lasciare la sicurezza e il conforto della madre per andare in nuove case.

La maggior parte dei gattini lascia la madre tra le 8 e le 12 settimane di età.

A circa 6 mesi di età, dovresti considerare di far sterilizzare o castrare i gattini. A questo punto, i gattini maschi e femmine possono iniziare a sentire il bisogno di accoppiarsi. Giovane adulto Quando un gatto raggiunge 1 anno di età, viene detto giovane adulto; questa fase della vita del felino domestico dura fino a circa 5 o 6 anni. I gatti in questa fase della vita saranno attivi, avranno bisogno di molti stimoli e potrebbero anche aver bisogno di un compagno di giochi (umani inclusi). La personalità del gatto inizierà a farsi notare durante questi anni: in altre parole, faranno sapere cosa gli piace e cosa assolutamente no. Adulto maturo Intorno ai 5 o 6 anni, il felino domestico diventa un gatto maturo. A questo punto, il nostro amico a quattro zampe può iniziare a ingrassare, perché è leggermente meno attivo di prima. Ciò è ancor più vero se il gatto è stato sterilizzato. Anziano Una volta che un gatto raggiunge i 7 o gli 8 anni d'età, viene classificato come gatto anziano, il che significa che ha circa 50 o 60 anni equivalenti a quelli umani. In questa fase della vita, il gatto anziano potrebbe aver bisogno di un po' di aiuto, soprattutto quando si tratta di fare le scale, saltare a grandi altezze e, in generale, spostarsi. La maggior parte dei mici anziani sono ancora attivi, ma è anche comune che rallenti così tanto da sembrare quasi un gatto diverso.