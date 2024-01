Quante sono le razze di porcellini d'India?

Di seguito troverete tutte le informazioni del caso sui porcellini d'India ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Non tutti sanno che esistono differenti razze di porcellini d'India . Sono inoltre tutte caratterizzate da specifiche particolarità. Uno degli elementi distintivi principali è dato dalla lunghezza del pelo e dal tipo di mantello . Ecco tutto ciò che occorre sapere in merito, prima di adottarne uno.

Razze di porcellini d'India: colore del mantello

Cavia monocolore;

Cavia bicolore;

Cavia tricolore;

Cavia olandese;

Cavia dell'Himalaya;

Cavia dalmata;

La cavia monocolore vanta un mantello dal colore unico, com'è facile intuire, la cui tinta è generalmente marrone o nera. La cavia bicolore vanta invece due tonalità combinate tra il bianco, il nero e il marrone. Gli stessi colori che, in toto, si alternano sul mantello della cavia tricolore.

La cavia olandese si distingue, invece, per avere una striscia bianca che va da un lato all'altro del corpo. La sua posizione centrale, insieme con il colore, ha portato alla scelta del nome, data la vaga somiglianza con la bandiera olandese. Si tratta dell'esemplare più piccolo in commercio, e vanta diverse colorazioni, dal nero al marrone, fino al marrone chiaro.

La cavia dell'Himalaya ha invece un mantello del tutto bianco o marrone chiaro. In contrasto invece punta del naso, orecchie e zampe, che sono più scure e spesso nere. Tale varietà ha gli occhi rossi e, a prescindere dalla tonalità in età adulta, alla nascita è sempre completamente bianca. Questa cavia albina vanta il gene dell'Himalaya, che si attiva crescendo in un paese freddo, il che spinge gli arti a scurirsi. In un ambiente caldo, invece, resterà del tutto bianca, in mancanza di tale attivazione. La cavia dalmata, infine, ha un mantello bianco screziato con macchie grigie o marroni, ben distribuite sul corpo.