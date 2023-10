Quante ore dorme un gatto? Il gatto è uno fra gli animali domestici che dormono di più. Quante ore dorme un gatto? Il tempo trascorso a sonnecchiare è legato a numerosi fattori, come lo stile di vita, ma anche l'età del micio. Il sonno d'altronde è un elemento essenziale per il benessere e la salute del tuo amico a quattrozampe. Rafforza la memoria e il sistema immunitario, aiuta a regolare le emozioni e nei cuccioli migliora la crescita.

Quante ore dorme un gatto in un giorno Fra le caratteristiche principali del gatto c'è quella di trascorrere moltissime ore a dormire. Solitamente i gatti dedicano dalle 12 sino alle 16 ore al proprio sonno. Alcuni esemplari riescono addirittura ad arrivare a dormire anche 20 ore. Il motivo, secondo gli esperti, è radicato nell'istinto predatorio dei mici. In natura infatti gatti hanno necessità di essere sempre agili e pieni di energia per dedicarsi alla caccia. Questa attività viene svolta solitamente dall'alba sino al tramonto quando le prede dei gatti selvatici, come gli uccelli e i piccoli roditori, escono dalle loro tane. Il sonno prolungato nel corso della giornata permette dunque ai quattrozampe di ricaricare le energie, restare in forma e prepararsi alla caccia.

Come funziona il sonno del gatto Il sonno del gatto è molto particolare. La fase del dormiveglia infatti dura circa 15-30 minuti, mentre il sonno profondo è caratterizzato da 5 minuti per ogni ciclo. Ciò è dovuto al fatto che il micio ha necessità, in caso di pericolo, di attivarsi subito e fuggire. Non a caso la postura che assumono quando dormono gli consente di scattare immediatamente in piedi. Non solo: ti sarà capitato a volte di accorgerti che la coda del tuo pelosetto si muove a scatti o che gli occhi sono leggermente aperti. Questo indica che l'animale, anche se in fase di riposo, è pronto a reagire prontamente. Nella fase di sonno profondo invece le orecchie sono rilassate così come la postura, mentre le zampe potrebbero avere degli scatti rapidi.

Noia La qualità e la quantità di sonno dei gatti subiscono l'influenza di numerosi fattori chiave. Innanzitutto l'età: i cuccioli e i mici anziani hanno bisogno di dormire molte più ore rispetto ai gatti adulti. Alcune razze di gatti inoltre dedicano più ore al sonno rispetto ad altre. Fra i fattori che influenzano il sonno del tuo quattrozampe ci sono anche altri elementi come lo stile di vita e l'ambiente. Nel primo caso dovremmo considerare se il micio passa molto tempo fuori casa oppure fra le mura domestiche. Un ambiente particolare tranquillo inoltre favorisce maggiormente il sonno. Non solo: anche l'attività durante il giorno può influenzare il sonno del gatto rendendolo più o meno prolungato. Un ruolo chiave può essere giocato pure da umidità, clima e temperatura, così come dal senso di sicurezza che viene percepito dal tuo pelosetto. Altri motivi per cui il gatto trascorre molte ore a dormire è la noia: pensiamo ad esempio a quei mici che restano soli a casa per diverso tempo senza il proprio padrone e senza la compagnia di un altro gatto.

Quante ore dorme un gatto piccolo? I gatti piccoli passano moltissime ore a dormire. In particolare nei primissimi giorni di vita e fino alla quinta settimana trascorrono quasi tutta la giornata a dormire, in media 20 ore. Il riposo in questo caso è necessario per liberare e stimolare l'ormone della crescita, favorendo lo sviluppo del micio. Durante il sonno, non a caso, i gattini stirano le zampe, tirano fuori i loro artigli e si muovono. Si tratta di movimenti che sono necessari per il loro corretto sviluppo. Dalla quinta settimana i gattini iniziano a dormire di meno e trascorrono il 65% della giornata a sonnecchiare, dedicando le poche ore che restano al gioco, alla scoperta dell'ambiente circostante e all'alimentazione.