Quante ore dorme un gatto tra giorno e notte?

Differenze tra il sonno del gatto e dell’uomo

Come per tutte le altre funzioni vitali, il sonno è un aspetto importantissimo per la salute psico-fisica; questo vale per il gatto quanto per l'uomo. Il sistema nervoso e, di conseguenza, gli assi endocrini, i processi metabolici ecc. dipendono strettamente dal ciclo sonno veglia.

Tra le due specie, tuttavia, esistono non poche differenze; questa è la ragione per la quale noi umani fatichiamo a concepire il modo di riposare dei nostri amici felini.

Ne consegue che un sonno insufficiente, o disturbato, possano compromettere inevitabilmente il benessere complessivo dell'organismo.

Attenzione però! Non è nostra intenzione fare dell'allarmismo ingiustificato .

Per la sua incredibile adattabilità, nella stragrande maggioranza dei casi, il gatto dorme perfettamente in quasi tutte le circostanze, e lo fa a prescindere da quello che possiamo ipotizzare o dedurre noi osservatori. Basti pensare che, in natura, i gatti dormono nonostante le infestazioni parassitarie, i traumi, le infezioni e altre malattie.

Possono fare eccezione i gatti ipersensibili, che invece richiedono maggior tranquillità in generale. Anche questa casistica può essere identificata osservando altri comportamenti disfunzionali, come l'attitudine a rimanere nascosti tutto il giorno, a non mangiare in presenza d'altri ecc.

Ecco perché uno degli errori più grossolani commessi da noi umani è senz'altro quello di "umanizzare" i gatti, cioè di attribuirgli caratteristiche comportamentali sovrapponibili alle nostre. Istinti, pulsioni e reazioni feline, così come i bisogni generali di base, non hanno nulla a che vedere con quelli delle persone.

Non è un caso, quindi, che i gatti dormano in maniera totalmente diversa rispetto a quella degli uomini adulti. In ogni caso, se volessimo "per forza" trovare una somiglianza con le persone, quello dei gatti sarebbe un sonno più simile a quello di un bambino neonato.

Il gatto, infatti, dorme "al bisogno". Ma non quando "non ce la fa più"; al contrario, il sonno dei gatti è una parte importantissima della giornata, che essi interpongono tra tutte le altre attività quotidiane: caccia e alimentazione, gioco e interazione, defecazione e minzione, igiene ecc.

I gatti riposano quindi in maniera polifasica, di solito per 70-80 minuti, e raramente per molte ore di fila – ad esempio, al mattino non troverete mai un gatto nella stessa posizione delle sera prima.

Non dimentichiamo, d'altro canto, che i felini sono animali crepuscolari e, pertanto, è logico che siano più attivi nelle primissime ore del mattino o al tramonto, o anche di notte.

La quantità di ore, la distribuzione delle stesse tra giorno e notte, ed altri aspetti, possono tuttavia cambiare leggermente da individuo a individuo; questo in relazione all'età e ad altre variabili, come lo stato di salute (malattie croniche, sovrappeso ecc.), l'ambiente (ad es. i livelli acustici, sorgenti di stress) ecc.