Quante crocchette deve mangiare il cane?

Come stabilire quante crocchette deve mangiare un cane?

Valuta l'età;

Considera la razza;

Misura l'attività fisica.

Per valutare quante crocchette dovrebbe mangiare il cane prendi in considerazione prima di tutto l'età. Cuccioli e adulti infatti non hanno esigenze nutritive uguali, lo stesso discorso vale per i cani anziani.

Va poi considerato il livello di attività fisica svolto. I cani particolarmente attivi, ad esempio, hanno bisogno di molte energie, mentre quelli che passano la maggior parte del tempo sul divano o nella cuccia dovrebbero assumere un quantitativo minore di calorie al giorno.

Infine andrà considerata la razza. Il peso – e di conseguenza la quantità di cibo necessaria – possono infatti variare a seconda della razza del cane.