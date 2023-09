Quando diventa adulto un gatto? Vi siete mai chiesti quando diventa adulto un gatto? Come noi umani, anche i nostri amici a quattro zampe ad una certa età smettono di crescere, e possono essere considerati adulti, ed è molto prima di quanto pensiate. Il vostro gatto raggiungerà diverse pietre miliari nella sua vita, che indicheranno il compimento dell'età adulta, anche se ogni micio va valutato a se stante, per via della razza. Le abitudini, soprattutto alimentari, variano a seconda dell'età, e quindi è importante conoscere quella del vostro gatto anche per questo motivo, e per essere sempre attenti alla sua salute. I gattini hanno, ad esempio, un fabbisogno energetico maggiore dei gatti adulti. Dunque, quali sono le fasi della loro crescita e quando non sono più dei cuccioli?

Quando i gatti smettono di crescere? Circa a 12 mesi di età

Alcuni, più tardivi, a 18 mesi

Quando raggiungono il riempimento del fisico

Una volta raggiunta una idonea struttura ossea I gattini di solito smettono di crescere a circa 12 mesi di età, secondo gli studi condotti dalla dottoressa Nicole Fulcher, assistente alla direttrice dell'Animal Medical Center of Mid-America, anche se potrebbero ancora avere bisogno di tempo per raggiungere la propria taglia. Infatti, il tempo richiesto, dipende dalla razza a cui il gatto appartiene. Un gattino di 12 mesi equivale a una persona di 15 anni. Sono considerati adulti a 18 mesi di età, il che equivale a una persona di 21 anni. Anche se molti gatti smettono di crescere a 12 mesi, non per tutti i gatti, come accennato, vale la stessa regola. Se stanno ancora crescendo, ci vorrà più tempo, generalmente da 12 a 18 mesi. Solo allora il vostro gatto sarà della taglia giusta per la sua razza, sempre che la sua crescita sia sana e nella norma. Ma potrebbero esserci alcuni gatti che possono impiegare fino a 2 anni per essere completamente cresciuti. Due aspetti che ci mostrano la crescita sono il mantello lucido e una sana struttura ossea. Le razze di taglia grande, in particolare, possono richiedere più tempo. I Maine Coon, ad esempio, potrebbero non raggiungere la loro taglia completa fino a quando non avranno proprio 2 anni.

Le fasi della crescita di un gatto Svezzamento

I denti da latte iniziano a cadere e vengono sostituiti da denti adulti

Attraversa la maturazione sessuale

Raggiunge la sua taglia ideale

Ottiene la maturità sociale e comportamentale. Il fatto che un gatto è ormai adulto sarà anche evidente dal fatto che tenderà a essere molto più routinario (l'abitudine alla lettiera sarà ben acquisita, il suo ritmo sonno-veglia sarà più regolare e tenderà a essere più schematico anche con i pasti).

Età del gatto Tra i 3-4 mesi , i denti da latte iniziano a cadere e vengono pian piano sostituiti da denti adulti. Si tratta di un processo che è solitamente completato entro i 6 mesi di età.

, i denti da latte iniziano a cadere e vengono pian piano sostituiti da denti adulti. Si tratta di un processo che è solitamente completato entro i 6 mesi di età. Tra i 4-9 mesi i gattini attraversano la loro maturazione sessuale.

i gattini attraversano la loro maturazione sessuale. Tra i 9-12 mesi che un felino è considerabile quasi completamente cresciuto.

che un felino è considerabile quasi completamente cresciuto. Intorno ai 18 mesi , quindi oltre un anno di vita, possiamo considerare il nostro gatto finalmente adulto.

, quindi oltre un anno di vita, possiamo considerare il nostro gatto finalmente adulto. Superati i 2 anni di vita , i gatti sono socialmente e comportamentalmente maturi. Infatti, a questo punto, noterete un cambiamento nel comportamento degli animali, dall'irrequietezza e la continua voglia di giocare, si passerà a atteggiamenti più mansueti (anche più solitari).

, i gatti sono socialmente e comportamentalmente maturi. Infatti, a questo punto, noterete un cambiamento nel comportamento degli animali, dall'irrequietezza e la continua voglia di giocare, si passerà a atteggiamenti più mansueti (anche più solitari). Un gatto può essere considerato nel fiore degli anni tra i 3-6 anni di vita: avrà il pelo più morbido e luminoso, sarà snello e agile.

di vita: avrà il pelo più morbido e luminoso, sarà snello e agile. La vita più sedentaria, che porterà il vostro animale a prendere più peso, inizierà a 7 anni .

. Il pelo perde vigore e lucentezza dai 10 anni in su, e se siete fortunati potete godervi il vostro gatto sino ai 15 anni o poco più, età detta geriatrica. Per inquadrare meglio le fasi di crescita del gatto, oltre all'età fisica, è bene anche conoscere il suo linguaggio. Se si adotta un gatto randagio, per esempio, e non si può avere un'idea precisissima della sua età, saranno i segnali che manda grazie al suo corpo a darci un'idea della fase della vita che sta attraversando.

Quando dare al vostro gatto cibo da adulti Il momento giusto per passare dal cibo per gattini a quello per adulti dipende da molti fattori. Per la maggior parte dei gatti, è appropriato un'età di circa 10-12 mesi. Tuttavia, un giovane Maine Coon che sta lottando per mantenere il peso potrebbe probabilmente trarre beneficio dal rimanere sul cibo per gattini fino a quando non avrà 2 anni o anche di più. D'altra parte, un gattino che sta maturando rapidamente e diventa sovrappeso con il cibo per cuccioli, potrebbe trarre beneficio dal passaggio a circa 8 mesi di età. Il consiglio più giusto è quello del vostro veterinario, vi dirà lui quando sarà il momento giusto per il gatto in questione.