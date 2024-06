Quando e perché esporre il cartello attenti al cane?

A breve vi daremo tutte le risposte che vi servono. Prima di cominciare, però, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Che il nostro cane sia buono come il pane o che sia territoriale, poco importa: se viviamo in un luogo dove è possibile che incontri degli estranei potremmo star considerando l'ipotesi di esporre un avviso. Iniziare a pensarci su significa farsi delle domande: per esempio, affiggere il cartello Attenti al cane è davvero obbligatorio? In Italia esistono delle leggi apposite?

Non solo: anche il Codice Penale può punire i padroni che non sono ricorsi a tutti gli strumenti (cartello compreso) per evitare eventuali danni agli altri. Nel dettaglio è l' articolo 672 a prevedere sanzioni per omessa custodia e malgoverno di animali , che possono arrivare fino a 3000 euro.

In compenso, affiggerlo è una buona idea perché con l' articolo 2052 del Codice Civile stabilisce in maniera chiara che i padroni sono responsabili del danno cagionato da animali , sia che siano sotto custodia sia che siano smarriti o fuggiti. Sempre il Codice Civile, con l'articolo 2043, impone il risarcimento per fatto illecito , che si applica in situazioni in cui il comportamento del proprietario o del custode dell'animale è stato negligente o imprudente.

Andiamo subito al sodo: in Italia, almeno al momento, non esiste alcun tipo di legge che imponga e faccia dunque obbligo di esporre il cartello Attenti al cane.

A cosa serve il cartello attenti al cane?

Prevenire incidenti sgradevoli;

Avvisare persone particolarmente sensibili;

Limitare l'impatto sulla responsabilità civile.

Dunque, se è vero che non esiste una legge che impone l'affissione del cartello Attenti al cane, è altrettanto vero che i padroni sono e restano sempre responsabili di eventuali comportamenti irregolari dell'animale, che vanno prevenuti per il quieto vivere di tutti (cane compreso).

È proprio a questo che serve il cartello: a prevenire gli incidenti, avvisando persone sensibili e, nel caso in cui accadesse qualcosa, a dimostrare che è stato fatto almeno minimo indispensabile per evitarlo. Si tratta di una questione di percettività e buon vivere, che deve partire da una serie di ragionamenti importanti.

In primis, anche se non esistono razze di cani aggressivi, il nostro cane potrebbe comunque esserlo per via di traumi pregressi o per una condizione di sofferenza che potrebbe renderlo un pericolo per gli altri.

Poi, non vanno sottovalutate le altrui paure: chi soffre di cinofobia potrebbe subire un trauma non indifferente, rischiando anche di farsi del male. C'è poi da ricordare che il cane, pur essendo il più tenero del mondo, potrebbe causare dei danni a degli oggetti, o ferire anche solo per sbaglio bambini e altri cani.

Infine, in caso di incidenti o morsi, la presenza di un cartello può dimostrare che il proprietario ha preso misure preventive per avvisare gli altri e questo può avere un impatto sulle responsabilità legali in caso di danni.