Proviamo a capire, dunque, i pro e i contro del vestire i cani . In tanti lo fanno e in alcuni casi può risultare utile. In altri, invece, non si tratta altro che di una forzatura fastidiosa per l'animale, che si ritrova a essere trattato come una bambola.

Vestire i cani è giusto?

Piacere dell'animale;

Necessità climatiche;

Salute dell'animale;

Assenza di vestizione perenne.

Abbiamo appena citato alcuni elementi di cui tener conto quando si decide di vestire il cane. Di seguito scenderemo nei dettagli, ma nel frattempo offriamo una sorta di introduzione al tema, che è delicato.

Occorre ricordare come al primo posto debba esserci sempre il benessere dell'animale. Spesso non riusciamo a comprendere alcuni atteggiamenti dei nostri cani, così proviamo a umanizzarli. Basti pensare a come certe specie amino il gelo e la neve, preferendo restare all'aperto in certe condizioni climatiche.

Costringerli a restare in casa, con indosso un maglione per combattere il freddo è una forzatura inutile e dannosa. Lo stesso dicasi per le scarpette, nella stragrande maggioranza dei casi. Una comodità per il padrone, in termini di pulizia, ma una strada sensazione al cammino per il cane, che in molti casi si muoverà in maniera inusuale, correndo rischi infortuni in caso di scatti.

Il principale motivo per vestire i cani? Le condizioni climatiche. Qualora queste siano particolarmente rigide e si abbia un cane che soffre il gelo più di altri (soprattutto animali di piccola taglia), sarebbe il caso di garantirgli un'ulteriore protezione. Lo stesso dicasi per cani anziani o affetti da patologie particolari. Se tenerli all'asciutto e caldi può far loro del bene, perché privarli di un aiuto. È bene ricordare, però, come questa non possa essere la norma. A che pro, infatti, tenerli ben vestiti in casa, se non per trasformarli in bambole animate.