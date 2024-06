A quale età si può addestrare il cane? La risposta alla domanda su quando addestrare il cane è piuttosto semplice: i cani possono essere educati a tutte le età. Curiosi e attivi per natura, diventano recettivi alle nostre richieste già a partire dai due mesi, e lo restano per tutta la vita. D'altronde il rapporto che sviluppa con il suo umano di riferimento è molto profondo, e vivere in armonia con il branco è una delle priorità assolute nella vita di un cane.

Quando si inizia l'addestramento di un cane? 2-4 mesi (primi comandi);

4-6 mesi (ulteriori regole e trucchi). Quando un cucciolo di cane arriva in casa, è fondamentale indirizzarlo verso i comportamenti che gli permetteranno di avere una vita felice e rilassata insieme alla sua nuova famiglia. Il cucciolo deve imparare a non fare i bisogni in casa, a non abbaiare senza motivo e soprattutto deve capire che mordere e mordicchiare non è la giusta forma di comunicazione da utilizzare con gli umani. Parliamo dell'educazione del cane, una pratica costante che inizia con l'introduzione alle regole di base della convivenza e che durerà per tutta la vita, acquisendo un ruolo importante anche nella costruzione del rapporto tra cane e padrone. Questo tipo di addestramento dovrebbe iniziare non appena in cucciolo arriva in casa: i primi comandi possono essere recepiti già a partire da 2-4 mesi di età. Ogni cane avrà i suoi tempi, e anche la razza può avere la sua importanza, ma in linea generale si può dire che tra i 4 e i 6 mesi d'età sarà particolarmente propenso ad imparare nuove cose dal suo umano di riferimento, quindi questo è il momento migliore per iniziare l'addestramento base (stare seduto, non mordere, non tirare il guinzaglio, fare i bisogni fuori, etc.).

Quando iniziare a dare i comandi al cucciolo? 6-7 mesi. Il cane è in grado di comprendere i comandi già a tre mesi di età, imparando a rispondere a richieste semplici come "seduto" e "resta". Per un'educazione più avanzata è necessario aspettare che il cane raggiunga i 6-7 mesi di età: quando è molto piccolo, infatti, è pronto ad imparare ma può distrarsi molto facilmente. Superati i 6 mesi di età, il cucciolo può essere introdotto a comandi ed attività più complesse, come le discipline sportive o l'obedience. In ogni caso, è bene ricordarlo, educare ed addestrare un cane è un lavoro che richiede dedizione e una buona dose di pazienza: con i cuccioli, l'addestramento deve essere collegato quanto più possibile al gioco e potrebbe necessitare di più tempo del previsto. Non bisogna demordere, ma continuare a presentare al cucciolo una routine e dei comandi ben definiti, in modo che possa orientarsi senza confusione tra le nostre richieste.

Quando i cani iniziano ad obbedire? I cani iniziano ad obbedire agli umani intorno ai due mesi, età a cui possono essere separati dalla cucciolata: fino a quel momento, il compito educativo spetta a genitori e fratelli del cucciolo. A partire dai due mesi, il cane può essere esposto a diversi stimoli e contesti, incluse le attività con gli umani. Tra i 2 e i 4 mesi di età, il cucciolo potrebbe avere difficoltà a seguire i comandi e fare qualche guaio in giro per casa: ciò non significa che non sta imparando, ma soltanto che sta mettendo a punto gli strumenti che gli permetteranno di vivere in armonia nella sua nuova casa. Quando ha all'incirca 5 mesi, il cucciolo entra in quella che alcuni chiamano la fase dell'"adolescenza", caratterizzata dal cambio dei denti e dalla socializzazione con umani e altri cani. A quest'età, il cucciolo inizia a capire come obbedire e a distinguere cosa fare e cosa non fare. Ci vorrà del tempo per prendere le misure, ma l'avventura è ufficialmente iniziata.

Quando è troppo tardi per addestrare un cane? Non è mai troppo tardi per addestrare un cane: questi animali sono in grado di essere educati a qualunque età. D'altro canto, l'educazione del nostro amico è un percorso costante che va rinnovato ogni giorno: il cane impara ogni giorno qualcosa osservando il proprio umano di riferimento, e questo durerà per tutta la sua vita. L'educazione e l'addestramento di un cane adulto potrebbe essere leggermente più complessa rispetto a quella di un cucciolo: esattamente come avviene con noi umani, infatti, i giovani apprendono molto più velocemente e con maggiore facilità rispetto agli individui più avanti con gli anni. Ci vorrà quindi molta pazienza, soprattutto se il cane ha già una routine e delle abitudini radicate, ma lo sforzo sarà certamente ripagato.

Quanto costa addestrare un cane? Se per addestrare il nostro cane vogliamo rivolgerci a un professionista, dovremmo preventivare un costo che va dai 200 ai 700 euro al mese circa. Le singole lezioni costano tra le 30 e le 60 euro, e per un addestramento di base sono necessarie almeno 7-12 sessioni con l'addestratore cinofilo.

I prezzi possono comunque variare in base al tipo di lavoro richiesto e al professionista scelto.

Come educare un cucciolo di cane a fare i bisogni? Innanzitutto offrendo al cane il maggior numero possibile di occasioni per uscire e fare i suoi bisogni (idealmente al risveglio, prima di andare a dormire e dopo ogni pasto, almeno finché è piccolo). Educare il cucciolo a non fare i bisogni sul pavimento è fondamentale perché, come si scopre ben presto, i cuccioli possono fare la pipì anche più di 10 volte al giorno, motivo per cui è importante affrontare il problema sin dai primi giorni. Come? È molto utile stabilire un'area pipì anche in casa, magari aiutandosi inizialmente con dei tappetini igienici: se proprio non si può uscire dopo ogni pasto, è bene accompagnare il cucciolo nell'area toilette, in modo che inizia a riconoscerla e distinguerla dal resto della casa. Affinché questo funzioni, è importante premiarlo ogni volta che fa la pipì nel punto giusto e fare in modo che la zona dei bisogni sia sempre pulita.