Le tartarughe d'acqua e di terra che restano piccole Esistono centinaia di specie di tartarughe, e sono diversissime tra loro: alcune sono carnivore, altre seguono una dieta prettamente vegetariana; alcune sono note per essere molto aggressive, mentre altre specie si adattano bene alla vita in cattività e sono tranquillamente eleggibili come animali domestici, nonostante richiedano attenzioni specifiche. Tra le caratteristiche più importanti che distinguono una specie di tartaruga dall'altra, c'è senz'altro la dimensione: se in negozio sono tutte inevitabilmente piccoline, non bisogna lasciarsi ingannare dalle tartarughe baby. La maggior parte di queste, infatti, raggiungerà crescendo dimensioni considerevoli, cosa che può tradursi in una certa difficoltà di gestione e, nei casi peggiori, nell'abbandono dell'animale.

Quali tartarughe restano piccole? Kinosternon subrubrum, o tartaruga di fango orientale

Sternotherus odoratus, o tartaruga muschiata

Terrapene carolina, o tartaruga scatola comune

Cuora mouhotii, o tartaruga scatola seghettata, molto rara

Chersobius signatus, o testuggine maculata del capo

Glyptemys muhlenbergii, o tartaruga dei pantani Tra le specie di tartarughe che restano piccole, quelle riportate sopra sono in assoluto le tartarughe d'acqua e di terra dalle dimensioni più contenute. Non tutte le specie indicate sono adatte alla vita domestica: la Glyptemys muhlenbergii, per esempio, è la più piccola tartaruga d'acqua dolce del Nord America (l'esemplare più grande mai misurato era lungo appena 11,4 cm), ma ciò non significa che sia un rettile di facile gestione, al contrario. Oltre ad essere inserita nella Red List dello IUCN come specie in via di estinzione, questa tartarughina delle paludi necessita di essere allevata all'aperto, in un laghetto profondo almeno 80 centimetri. Insomma, le dimensioni "ristrette" non sono sempre associate a rettili adatti alla vita in cattività. Tra le specie di tartaruga d'acqua più comuni e apprezzate come animali domestici, le più piccole sono Sternotherus odoratus (10-13 cm) e Kinosternon subrubrum (7-10 cm). Tra le tartarughe di terra, invece, la più piccola conosciuta è la Testuggine maculata del capo, il cui carapace può raggiungere al massimo 8 cm nei maschi e 11 cm nella femmina. Tra le tartarughe che restano piccole ci sono anche la Terrapene carolina, o Tartaruga scatola (15-18 cm), inserita nell'elenco Cites, e la Cuora mouhotii, considerata a rischio estinzione, che raramente raggiunge i 20 cm di lunghezza.

Tartarughe d'acqua che restano piccole Sternotherus odoratus, o tartaruga muschiata

Sternotherus carinatus, o tartaruga muschiata carenata

Sternotherus minor, o tartaruga del muschio capogrosso, molto rara

Kinosternon subrubrum subrubrum, o tartaruga del fango comune

Clemmys guttata, o testuggine palustre punteggiata

Graptemys geographica, o tartaruga geografica Le tartarughe d'acqua che si trovano più comunemente in commercio non possono definirsi di piccola taglia: gli esemplari femmina delle specie Graptemys e le Pseudemys possono infatti raggiungere i 40 centimetri di lunghezza (del carapace). Anche quelle delle specie Trachemys, la cui vendita è vietata da ormai diverso tempo, non sono proprio tartarughe piccolissime: le femmine adulte possono arrivare tranquillamente a misurare 28 centimetri. La tartaruga d'acqua più piccola, e anche quella che forse si candida meglio a entrare in casa nostra, è la Sternotherus odoratus. Generalmente i maschi crescono fino a 10 centimetri, le femmine possono arrivare a 13 cm. La Sternotherus carinatus è appena più grande, ma comunque allevabile in un grande acquaterrario dotato di comoda e ampia zona emersa. Anche Clemmys Guttata raggiunge al massimo i 10-13 cm, e può essere allevata all'aperto tutto l'anno (purché dotata di stagno con fondale fangoso) poiché non teme le basse temperature. La Graptemys geographica è appena più grande, con i maschi che restano attorno ai 13 cm e le femmine che possono arrivare a 24-25 centimetri. Possono essere allevate in acquaterrario o in un laghetto esterno, ma necessitano di acqua sempre perfettamente pulita.

Tartarughe di terra che restano piccole Chersobius signatus (Homopus signatus), o testuggine maculata del Capo

Malacochersus tornieri, o frittella africana

Testudo kleinmanni, o testuggine egiziana

Testudo horsfieldi, o testuggine russa

Testudo graeca

Geochelone elegans, o tartaruga stellata indiana

Testudo hermanni (maschio) Le tartarughe che restano piccole, tra le specie di terra, sono ancora più rare: le più piccole in assoluto sono quelle della specie Chersobius signatus, o testuggine maculata del Capo, i cui maschi raggiungono a malapena gli 8 centimetri (le femmine possono arrivare a 11), una specie rara e prossima al pericolo d'estinzione che però secondo gli esperti può abituarsi alla vita in cattività. Una testuggine molto popolare tra gli appassionati è la Testudo kleinmanni, o testuggine egiziana, la più piccola delle tartarughe della specie Testudo: i maschi raramente superano i 9 centimetri, mentre le femmine possono tranquillamente superare i 10-12 cm. Anche la testuggine egiziana, in natura, è in via di estinzione ed è piuttosto difficile da allevare, in quanto la sua zona di comfort è molto ristretta e questo rende quasi impraticabile l'allevamento all'aperto. Al contrario, le Geochelone elegans (che possono raggiungere una lunghezza massima di 30 cm) possono essere tenute all'aperto, ma soltanto quando il clima lo concede. Una scelta molto popolare tra gli appassionati è la testuggine russa, una piccola tartaruga (15-20 cm) abbastanza semplice da accudire e di buon carattere. Oltre alla specie, può valere la pena considerare anche il dimorfismo sessuale tipico delle tartarughe: gli esemplari femmine sono infatti più grosse dei maschi, e in alcuni casi la differenza può essere notevole. Non a caso, se consideriamo soltanto i maschi, anche la Testudo hermanni può essere considerata una tartaruga piccola, in quanto raramente supera i 15 centimetri.