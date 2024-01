Prima di scoprire quali sono le razze di gatti più intelligenti , però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguire il nostro nuovo profilo su Instagram , per avere sempre a disposizione una fonte inesauribile di informazioni e consigli su salute e benessere …anche dei nostri amici pets.

Nonostante non esista ancora uno standard condiviso per definire l' intelligenza dei gatti , ci sono alcune razze che secondo gli scienziati manifestano maggiore capacità di adattamento e curiosità, aspetti che inevitabilmente concorrono a formare quella che chiamiamo intelligenza.

Esistono razze di gatti più intelligenti?

Nonostante gli studi sull'intelligenza e sul comportamento dei gatti siano sempre più approfonditi e standardizzati, non esiste ancora una definizione di intelligenza felina condivisa dalla comunità scientifica, né un indice in qualche maniera simile al QI che usiamo per valutare lo sviluppo cognitivo umano.

Scientificamente parlando, non esiste una misura universale dell'intelligenza negli animali: come spiega la dottoressa Samantha Watson della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), "Ogni specie si è evoluta per adattarsi a una nicchia diversa. Un'abilità mentale utile per una specie potrebbe non giovare alla sopravvivenza di un'altra".

Ogni animale ha la sua intelligenza, e i fattori da considerare cambiano sensibilmente da una specie all'altra. Nel caso dei gatti, l'intelligenza può essere facilmente associata alla capacità di adattamento, ai livelli di curiosità e alla necessità di stimoli mentali. E da questo punto di vista, le differenze tra una razza e l'altra esistono eccome.