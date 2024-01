Prima di scoprire quali sono le razze di cani italiane, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram , per essere sempre aggiornati su salute e benessere e scoprire nuove storie dal mondo animale.

Le razze di cani italiane sono di antichissime origini: alcune di loro erano già presenti presso le Corti Faraoniche dell'antico Egitto, altre sono documentate sin dall'epoca di Aristotele. Molto diverse per caratteristiche fisiche e temperamento , le razze italiane riconosciute dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) sono 18. A questi vanno aggiunte alcune razze molto rare o in via di estinzione, non riconosciute dall'Ente.

Le razze italiane ufficialmente riconosciute dall'ENCI sono molto diverse tra loro per morfologia , attitudini naturali e temperamento. Tra le razze più piccole spiccano il Bolognese e il Maltese: entrambe le razze sono conosciute sin dai tempi dell'antica Roma, e sono da sempre tra i cani da compagnia più apprezzati per la vita in famiglia.

Quante sono le razze canine italiane?

18

Come abbiamo già detto, le razze italiane riconosciute dall'ENCI sono 18. Esistono poi alcune razze non riconosciute dalla Federazione Cinofila Internazionale, come il Dogo Sardo e il Cane da pastore Silano, e razze in via di estinzione, come lo Spino siciliano o il Cane da pastore carnico.

Tra le razze di cani italiane ci sono piccole razze da compagnia, come il pulitissimo e profumatissimo Maltese e grandi molossoidi dalla mole imponente e dall'indole pacata e leale. Tra le razze di taglia grande ci sono anche il Mastino Napoletano, ritenuto essere tra le razze di cani più aggressive, e il Cane da Pastore Maremmano, tra le razze meno adatte ai bambini per via di un temperamento curioso e indipendente.