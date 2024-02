Quali sono le razze di cani più veloci?

In questo articolo andiamo a esplorare le razze di cani più veloci senza nessuno scopo in particolare se non quello di scoprire qualche nuove, affascinante e bellissima razza. Prima di continuare, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere .

In condizioni perfette (vento, rettilineo, terreno favorevole, condizioni fisiche perfette) il Greyhound è capace di raggiungere la velocità massima di 70 km/h. Stiamo parlando di picchi, naturalmente, e quindi di velocità sostenibili per brevi periodi di tempo e non in sforzi prolungati.

Gli esperti concordano che il Greyhound, cane appartenente al gruppo dei levrieri (e fin qui nessuna sorpresa) sia la razza più veloce del mondo. In una gara, quindi in condizioni di corsa perfette e in condizioni di buon allenamento, un Greyound può raggiungere una velocità media di quasi 64 km/h .

Non c'è da stupirsi del fatto che la maggior parte delle razze menzionate qui facciano parte del gruppo dei levrieri . Questi animali sono stati creati dagli allevatori per correre e per rincorrere la selvaggina , e adesso vengono selezionati non solo per la loro affusolata bellezza, ma anche come animali da compagnia .

Quanti km orari corre un cane?

Dai 5 ai 40 km/h in base alla razza.

Non tutte le razze di cani sono nate per correre, ma di certo per molte di esse è una prerogativa fondamentale. I cani da lavoro, in particolare, esercitano la loro capacità di correre per stare dietro a una preda o tenere unito un branco. Alcuni cani amano correre per il puro gusto di farlo, e sono particolarmente indicati, sia come razza che come attitudine naturale, ad attività come l'agility.

Naturalmente questo articolo non si pone l'obiettivo di determinare il cane più veloce del mondo, perché anche tra esemplari della stessa razza potrebbero esserci differenze importanti che si basano sulle caratteristiche individuali: peso, abitudini, carattere e tanti altri.

Per rispondere alla domanda, comunque, un cane qualunque, ovvero un cane che non fa parte delle razze di cani più veloci del mondo (e dunque è stato ibridato per generazioni proprio per correre) può correre dai 5 ai 40 km/h in base alla razza, alle caratteristiche e a tanti fattori fisici.

Naturalmente le razze più tozze saranno svantaggiate, sia per velocità che per resistenza, rispetto ai cani da lavoro abituati a macinare chilometri. A parità di razza, il cane abituato alle lunghe passeggiate si mostrerà più veloce e più adatto alla corsa.