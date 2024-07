Quali sono le più belle frasi sugli animali? Le citazioni migliori sugli animali

Le 10 migliori frasi sugli animali Gli animali hanno propri diritti e dignità come te. È un ammonimento che suona quasi sovversivo. Facciamoci allora sovversivi: contro ignoranza, indifferenza, crudeltà. (Marguerite Yourcenar)

L'etimologia in disaccordo con la logica. Chiamiamo animali gli esseri viventi ai quali neghiamo la proprietà di un'anima. (Francesco Burdin)

Perché amo gli animali? / Perché io sono uno di loro. / Perché io sono la cifra indecifrabile dell'erba, / il panico del cervo che scappa, / sono il tuo oceano grande / e sono il più piccolo degli insetti. / E conosco tutte le tue creature:/ sono perfette / in questo amore che corre sulla terra / per arrivare a te. (Alda Merini)

Per vivere soli bisogna essere o un animale o un dio, dice Aristotele. Manca il terzo caso: bisogna essere l'uno e l'altro, un filosofo. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà. (Emile Zola)

Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati. (Charles Darwin)

Se si guarda negli occhi un animale, tutti i sistemi filosofici del mondo crollano. (Luigi Pirandello)

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

È tutto collegato. Quello che accade ora agli animali, succederà in seguito all'uomo. (Indira Gandhi)

La storia parla troppo poco degli animali. (Elias Canetti) Le frasi sugli animali ci aiutano a ricordare la loro importanza e il valore inestimabile che porta la loro esistenza nelle nostre vite. Ci siamo abituati a considerare l'essere umano come qualcosa di diverso, e per certi versi superiore, ma dare il giusto valore alle creature che ci affiancano sulla terra è il primo vero gesto di umanità.

Quali sono le migliori frasi sugli animali di San Francesco? Se avrai uomini che escluderanno qualsiasi creatura di Dio dal rifugio della compassione e della pietà, avrai uomini che tratteranno allo stesso modo i loro simili umani.

Io voglio, frate lupo, che tu imprometta che non nocerai mai a nessuna persona umana né animale.

E tutte le creature che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la sua natura servono, conoscono e obbediscono al loro creatore meglio di te, o uomo. San Francesco d'Assisi è legato indissolubilmente all'amore per gli animali che, nel corso della vita, ha dimostrato di provare al pari di quello per gli uomini. Queste frasi riassumono brevemente il suo pensiero in merito.

Le frasi sugli animali considerati migliori delle persone La gente spesso parla di crudeltà "bestiale" dell'uomo, ma questo è terribilmente ingiusto e offensivo per le bestie: un animale non potrebbe mai essere crudele quanto un uomo, crudele in maniera così artistica e creativa. (Fëdor Michajlovič Dostoevskij)

Chi è crudele nei confronti degli animali come può essere una buona persona? (Arthur Schopenhauer)

L'uomo è l'unico animale che arrossisce, ma è l'unico ad averne bisogno. (Mark Twain)

Tutti gli animali diffidano dell'uomo, e non hanno tutti i torti, ma quando sono sicuri che non vuol fargli del male, la loro fiducia diventa così grande che bisogna essere più che barbari per abusarne. (Jean-Jacques Rousseau)

Per insultare qualcuno gli diciamo "bestia". Per la crudeltà deliberata e il suo comportamento, "umano" dovrebbe essere il più grande insulto. (Isaac Asimov)

L'uomo non sa di più degli altri animali; ne sa di meno. Loro sanno quel che devono sapere. Noi, no. (F. Pessoa)

L'intelligenza è negata agli animali solo da coloro che ne posseggono assai poca. (Arthur Schopenhauer) I grandi pensatori di tutte le epoche riflettono sulla gratuità con cui spesso l'uomo agisce per violenza, mettendola a paragone con le leggi della natura, non sempre generosa, ma in qualche modo giusta ed equilibrata. Nessun animale uccide per diletto: riflettere su questa frase aiuta a espandere il pensiero e ci invoglia a salvare gli animali.

Quali sono le migliori frasi sugli animali selvatici? Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare un grande linguaggio (M. Buber)

Vuoi essere simile alla natura degli dei? Sii misericordioso con gli animali: la dolce misericordia è il vero segno della nobiltà. (William Shakespeare)

Il nostro amore per gli animali si misura dai sacrifici che siamo pronti a fare per loro. (Konrad Lorenz)

La compassione e l'empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo possa ricevere in dono. (Charles Darwin)

Cosa ci aspettiamo da una religione, se non abbiamo compassione per gli animali. (Richard Wagner)

Amate gli animali: Dio ha donato loro i rudimenti del pensiero e una gioia imperturbata. Non siate voi a turbarla, non li maltrattate, non privateli della loro gioia, non contrastate il pensiero divino. Uomo, non ti vantare di superiorità nei confronti degli animali: essi sono senza peccato, mentre tu, con tutta la tua grandezza, insozzi la terra con la tua comparsa su di essa e lasci la tua orma putrida dietro di te; purtroppo questo è vero per quasi tutti noi. (Fëdor Michajlovič Dostoevskij) Il rispetto degli animali selvatici passa dalla loro natura, e deve influire sul nostro modo di approcciarci a loro: sempre rispettoso delle regole, affinché gli animali appartenenti alla natura, e liberi, non diventino amici dell'uomo, ma possano essere liberi di vivere una vita senza costrizioni, e senza conoscere la paura o la dipendenza. Gli animali selvatici, in poche parole, vanno lasciati tali, e aiutati solo quando è necessario, e attenendosi alle regole dei centri di recupero.

Le migliori frasi sui gatti Tu sei il mio gatto ed io sono il tuo umano. (J. Hilaire Pierre René Belloc)

L'affetto del gatto è qualcosa che ogni volta deve essere interpretato, decifrato, capito attraverso mille curiose sfumature. (G. Saviane)

Vieni sul mio cuore innamorato, mio bel gatto: trattieni gli artigli e lasciami sprofondare nei tuoi occhi belli, misti d'agata e metallo. (Charles Baudelaire)

Se sei degno del suo amore, un gatto sarà tuo amico, ma mai il tuo schiavo. (Théophile Gautier)

I gatti sono stati messi al mondo per contraddire il dogma, secondo il quale tutte le cose sarebbero state create per servire l'uomo. (Paul Gray)

Quando gioco con il mio gatto, chi può dire se sto facendo fare più esercizio io a lui o lui a me? ( Michel de Montaigne)

Un gatto nero che vi attraversa la strada significa che tale animale sta andando da qualche parte. (Groucho Marx) L'amore del gatto non è inferiore a quello che il cane nutre per il suo padrone: è diverso. È un rapporto alla pari, dove l'amicizia e rispetto reciproco fanno di padrone e gatto due compagni di viaggio che non hanno paura, di tanto in tanto, di non avvertire l'uno la presenza dell'altro.

Le frasi più belle sui cani Più vedo come son fatti gli uomini, e più preferisco i cani." (Madame de Staël)

Il cane possiede la bellezza senza la vanità. / La forza senza l'insolenza. / Il coraggio senza la ferocia. / E tutte le virtù dell'uomo senza i suoi vizi. (Lord Byron)

Poche cose mi danno un senso di consolante sicurezza come la fedeltà del mio cane. (Konrad Lorenz)

Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un'anima. (Vcitor Hugo)

In principio Dio creò l'uomo, ma vedendolo così debole gli donò il cane. (Alphonse Toussenel)

L'amore tra il cane e l'uomo è idilliaco. Non conosce conflitti, né scene raccapriccianti; non conosce sviluppi. (Milan Kundera) Qualcuno pensa che il cane sia il dono più grande che sia mai stato fatto all'essere umano. Gli animali in generale sono un patrimonio inestimabile di informazioni, bellezza e saggezza: ma il cane? Non ti abbandonerà mai, indipendentemente da tutto. E questo è il suo grande pregio e il suo più grande difetto.

Quali sono le migliori frasi su animali e bambini? Si è sempre attribuito ai bambini, ai folli e agli animali una intuizione particolare per quanto riguarda la sincerità o l'insincerità delle attitudini umane: perché è facile dichiarare qualcosa verbalmente, ma è difficile sostenere una bugia nel regno dell'analogico (P. Watzlawick)

Dai un cane a un bambino e gli procurerai un compagno di giochi sempre fedele e leale. (B. Braley)

Il cane è quella cosa a metà strada tra un angelo e un bambino (Totò) Se esiste connubio più magico di cani e bambini, non è facile dirlo. Eppure tra di loro, con il giusto rispetto, si crea e si coltiva una relazione che non avrà eguali in futuro, e che renderà felice il cane, tanto quanto renderà il bambino un uomo più saggio e civile.