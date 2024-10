Quali sono le malattie comuni del gatto siamese?

Come molti gatti di razza , anche nel gatto siamese le malattie sono più diffuse e comuni e riguardano la dermatologia, la vista, l'apparato gastroenterico e l'apparato cardiovascolare . Se ben curato però, un esemplare di gatto siamese può vivere a lungo e in salute. Risulta importante sottolineare che le patologie che possono colpire la razza si dividono tra malattie genetiche , ovvero presenti dalla nascita, o ereditarie e persino quelle acquisite che vengono sviluppate nel tempo.

I gatti siamesi sono longevi, in media se l'esemplare viene ben accudito può durare dai 15 ai 20 anni. La media si attesta attorno ai 18 anni andando un po' incontro alla leggenda secondo cui i gatti hanno più vite.

Tra le più comuni c'è lo strabismo che causa un difetto estetico ma non influisce generalmente sull'abilità di osservare, né impatta sulla qualità di vita dell'esemplare.

I gatti siamesi si mostrano come una razza di gatto predisposta alle malattie genetiche e in modo particolari a quelle oculari.

Ci si accorge del problema per un'evidente difficoltà a saltare o arrampicarsi , comportamenti molto diffusi nei felini. Nei casi peggiori l'animale manifesta dolore nel posizionarsi sulle zampe posteriori.

Purtroppo sì, anche il gatto siamese come accade in altre razze quali i Maine Coon è piuttosto comune che possa svilupparsi la displasia dell'anca.

Il gatto siamese può soffrire di malattie ereditarie?

Sì, e in special modo di amiloidosi o patologie asmatiche

Per chi non la conoscesse, la amiloidosi è una malattia ereditaria felina causata dal deposito di una tipologia di proteina su alcuni organi e in modo particolare sul fegato. Altrettanto diffuse sono però problematiche cardiache, asmatiche o bronchiali.