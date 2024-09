Quali sono le cose da sapere sul Mastino Tibetano?

Un cucciolo di mastino tibetano ha un costo che si aggira intorno ai 1.500 - 2.000 euro. Il prezzo varia molto, anche in base all'albero genealogico del cane che, più è vicino alle generazioni orientali, più tende ad essere alto. Come sempre, acquistare un cane di razza con pedigree è indispensabile per tutelare la sua salute e quella dei genitori.

La sua mole e il suo temperamento gli permettono non solo di fungere da deterrente per proteggere persone o animali , ma di fronteggiare attivamente avversari come leopardi e tigri.

Il mastino tibetano, o Do-kyhi , è un cane molossoide che, da secoli, viene allevato come cane da guardia. È considerato un cane da montagna , originario del Tibet, e la sua razza è riconosciuta dalla FCI e dagli standard internazionali più conosciuti. Tra i "cani da montagna" più vicini al pastore tibetano, in termini genetici, troviamo il Bovaro del bernese, il Leonberger e il San Bernardo.

La potenza fisica del mastino tibetano è piuttosto evidente. Si tratta di un cane forte e intelligente che, con la sua mole, può sfidare un padrone alle prime armi tirandolo al guinzaglio o negandosi per qualsiasi tipo di attività. È per questo che richiede addestramento.

Trattandosi di un animale nato per vivere e lavorare in situazioni inospitali, il suo metabolismo si è abituato gradualmente a un fabbisogno energetico ridotto rispetto ad altri cani della stessa taglia , ma di un'altra razza. È dunque di fondamentale importanza farsi consigliare sia dall'allevatore che dal veterinario, e mantenere monitorato il suo peso onde evitare patologie legate all'obesità canina.

Qual è il padrone ideale?

Esperto nella gestione di cani molto intelligenti e molto protettivi;

Ama le attività all'aria aperta;

Ha già avuto altri cani;

Ha un approccio all'educazione gentile, ma fermo e deciso;

Ha esperienza nell'addestramento;

Può avere figli piccoli, ma deve monitorarli durante il gioco con il cane.

Il mastino tibetano di per sé non è un cane pericoloso, ma gli esperti concordano che non sia un cane per tutti. Stiamo parlando di un cane di taglia molto grande, un molossoide, con un carattere sicuro, per quanto sia in grado di dimostrare affetto e fedeltà alla sua famiglia.

Questa razza di cane ha bisogno di cure e attenzioni particolari (senza entrare nel dettaglio della cura del mantello, dotato di foltissimo sottopelo), e un addestramento specifico per aiutarlo nella socializzazione.

Come abbiamo detto, questo cane da lavoro è specializzato della protezione del territorio e nella guardia: ciò significa che, se non lo si abitua sin da cucciolo alla presenza di sconosciuti, esso potrebbe manifestare nervosismo o aperta aggressività nei confronti di chi non ha mai visto.

Questo cane leale richiede un padrone dal polso fermo, in grado di gestire un cane che non ha paura di dire la sua e proteggere la sua famiglia da ciò che egli considera una minaccia.