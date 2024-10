Quali sono le cose da sapere sul Cavalier King?

Cavalier King: cosa sapere prima di adottarlo? Il Cavalier King Charles spaniel è una razza creata nel XX secolo, dal manto medio lungo e di piccola taglia. Se volete acquistarlo dovete sapere che, seppur educato e rispettoso, richiede molte attenzioni in quanto si tratta di un cane socievole e che ama essere in movimento. Si adatta alla vita in appartamento, e può essere di compagnia per bambini e persone anziane attive. Il suo pelo richiede molta cura, va tenuta d'occhio la sua alimentazione per evitare l'aumento di peso e non può restare a lungo da solo.

Che carattere hanno i Cavalier King? Espansivo;

Brillante;

Giocoso;

Rispettoso. I Cavalier King sono molto espansivi e socievoli: amano abitare con gli umani e i bambini perché sono molto giocosi e affettuosi. A questi cani piace l'attività fisica e sono sempre in movimento. Sono molto intelligenti e risultano più brillanti di altri cani di piccola taglia come la loro. Il Cavalier King è molto rispettoso degli ambienti di casa e del padrone: risponde ai comandi, è di compagnia e si fida molto delle persone.

Quali sono le caratteristiche del Cavalier King? Taglia piccola;

Pelo lungo;

Elegante e educato;

Socievole;

Affettuoso;

Sportivo. Il Cavalier King è un cane di taglia piccola a pelo lungo. Per natura è educato e elegante, molto rispettoso delle persone e degli spazi che lo circondano. Ha uno spirito socievole, si adatta bene in famiglia e alla vita in un appartamento. È molto affettuoso verso gli umani e ed è un grande sportivo: infatti, ha bisogno di essere in un ambiente dinamico, di lunghe passeggiate ed è ben disposto verso attività impegnative come l'agility. Si tratta di quella attività che consiste nel far eseguire al proprio cane un percorso stabilito, fatto di vari ostacoli di diverse difficoltà.

Come prendersi cura del pelo di un Cavalier King? Bagnetto settimanale;

Spazzolatura costante. Per via del suo pelo lungo, morbido e setoso, il Cavalier King andrebbe lavato ogni settimana, almeno una volta a settimana. Per quanto riguarda la spazzolatura, va fatta con costanza, specie sul petto, sulla coda e sulle zampe. Quando si ha un Cavalier King bisogna abituarlo a farsi spazzolare, un'operazione lunga e che richiede pazienza, da entrambi i lati. Un'ottima idea è associarla a un momento piacevole, magari giocando prima o dopo oppure con piccole ricompense.

Qual è la corretta alimentazione del Cavalier King? Alimenti secchi acquistati;

Cibi umidi fatti in casa;

Corretto apporto di proteine, carboidrati e vitamine;

Giuste porzioni per scongiurare l'aumento di peso. L'alimentazione del Cavalier King può essere composta sia da cibi secchi che umidi: i primi acquistabili nei negozi specializzati, i secondi anche fatti in casa, seguendo le indicazioni del veterinario. Gli piacciono carne, uova, pesce, riso, zucchine, carote, bietole, pere e mele. È importante dosare bene le porzioni in base al peso e all'altezza del vostro cane: infatti, questa razza tende a diventare sovrappeso se mangia più del dovuto.

Quanto può costare un cucciolo di Cavalier King? La media del prezzo di un Cavalier King può variare molto, ma solitamente non costa meno di 400/600 euro e non più di 3mila euro. L'acquisto va fatto dopo le opportune vaccinazioni e se il pedigree è accettabile. Un allevatore, a meno che qualcuno in famiglia non abbia già subito disturbi della crescita del cranio, non può assicurare se il cucciolo ne soffrirà a sua volta.

Quanti anni possono vivere i Cavalier King? Un Cavalier King è un cane longevo ma non troppo, può arrivare a un massimo di 14 anni se non affetto da nessuna patologia. Esami costanti e una cura certosina della sua salute sono essenziali. Le malattie più comuni per questo cane sono il rigurgito della valvola cardiaca bicuspide e la siringomielia genetica (le più gravi), atrofia retinica, cataratta, sindrome dell'occhio secco e doppia fila di ciglia.

Un Cavalier King può vivere in appartamento? Il Cavalier King è perfetto per vivere in un appartamento, sia per le sue abitudini che per le sue ridotte dimensioni. È molto amico degli uomini, di cui si fida molto, è brillante e sempre disposto a giocare, quindi perfetto se ci sono dei bambini. Richiede, ovviamente, passeggiate e di essere portato all'aperto per i suoi bisogni, ma può condurre buona parte della sua giornata in casa, ovviamente in compagnia. Gli piacciono molto le coccole, le carezze e in generale il contatto fisico con il padrone, suo amico dal quale dipende molto e al quale ubbidisce sempre. Infine, è rispettoso degli spazi e degli oggetti: anche se resta a casa da solo non la troverai a soqquadro.

Il Cavalier King può raggiungere una taglia grande? No, il Cavalier King è un cane di piccole dimensioni, che non supera quelle standard della sua razza. Infatti, questo cane ben proporzionato, ha un'altezza tra i 25 e i 34 centimetri massimo. Il suo peso, invece, varia tra i 5 e gli 8 kg. Un cane può essere considerato di grossa taglia solo quando pesano tra i 26 e i 45 kg e possono essere alti fino a 75 cm o più. Non è, dunque, il caso del nostro amico a quattro zampe, che non raggiunge neanche la taglia media.

Quanto è intelligente il Cavalier King? Il Cavalier King è un cane molto intelligente che risponde sempre ai nostri stimoli. Risponde bene all'addestramento positivo ed è predisposto a imparare con facilità i comandi e compiacere il proprio padrone. L'ingenuità, però, fa anche parte del suo carattere, perché tende a fidarsi molto degli esseri umani.