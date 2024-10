Quali sono le caratteristiche del Gatto Siamese?

Il gatto Siamese originale si riconosce per il mantello lucido e corto . Il pelo è fine e setoso e ha una consistenza molto liscia e aderente al corpo, il che contribuisce al suo aspetto elegante e snello. Essendo privo di sottopelo, il mantello del siamese non è particolarmente voluminoso o soffice, ma piuttosto piatto e lucente.

Asma;

Atrofia progressiva della retina;

Sovrappeso o obesità.

Per via delle sue caratteristiche fisiche, il gatto Siamese può essere più suscettibile a determinate condizioni respiratorie, come l'asma. Anche gli occhi azzurri aumentano le probabilità di alcune malattie, come l'atrofia progressiva della retina. Ciò può portare alla perdita della vista.

Come tutti i felini, inoltre, il Siamese può sviluppare sovrappeso e obesità. Naturalmente tutte queste non sono "sentenze" e non c'è niente di già scritto: cercate solo di avere cura del vostro gatto, di fare attenzione alla sua alimentazione e a ogni piccolo sintomo e consultate il veterinario quando qualcosa non va.