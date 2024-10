Quali sono le caratteristiche dei Beagle nani?

Caratteristiche dei beagle nani: che tipo di cane è?

Il Beagle nano è un cane di piccola taglia, apprezzato per il carattere vivace e affettuoso. Nonostante le dimensioni ridotte, tra le caratteristiche dei beagle nani c'è l'essere molto energici, sempre in movimento e alla ricerca di nuovi stimoli. Originariamente selezionato come cane da caccia, ha mantenuto nel tempo un istinto naturale per seguire tracce e odori, il che lo rende particolarmente curioso.