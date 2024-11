Quali sono i sintomi dell'ansia da separazione nel gatto?

Come riconoscere i sintomi di ansia da separazione nel gatto? I sintomi di ansia da separazione nel gatto si manifestano quando l'animale mostra un'eccessiva dipendenza dal proprietario e reazioni di stress durante la sua assenza. I più emblematici a cui fare attenzione sono miagolii insistenti, comportamento distruttivo, tentativi di fuga, eccessiva pulizia del pelo o perdita di appetito. Nei casi più eclatanti l'animale tende a non utilizzare più correttamente la lettiera.

Come far passare l'ansia al gatto? Prendere in considerazione l'emotività dell'animale e supportarlo;

Provare a dedicargli più tempo;

Creare una routine e limitare i cambiamenti tempestivi. Se il tuo gatto è ansioso bisognerà lavorare su più fronti per aiutarlo a gestire questa emotività che non riesce a controllare. Tutto parte dall'ambiente che dovrà essere rassicurante. Poi bisogna pensare al carattere di queste creature: sono abitudinarie e reagiscono meglio in situazioni di routine; provare a mantenere gli orari costanti per il gioco, i pasti e il riposo ridurrà notevolmente il loro stato di stress. Se servono cambiamenti, bisognerà farli in modo progressivo, soprattutto qualora si trattasse dell'introduzione di un nuovo animale, gatto o cane che sia. Altrettanto importante è il gioco: l'attività lo aiuta a distrarsi, simula la caccia, abbassa i livelli di stress e supporta l'azione di canalizzare l'energia nervosa distraendolo dai pensieri negativi. Una buona idea, qualora si trattasse di gatti che soffrono di ansia da separazione, è consultare un comportamentista e valutare l'introduzione graduale di periodi di distacco così da aiutarlo a gestire al meglio le ore di solitudine. Con il supporto del proprio veterinario si possono valutare in aggiunta prodotti specifici quali i diffusori di feromoni per aiutarli a gestire al meglio situazioni stressanti promuovendo un ambiente più sereno ma è importante sapere quanto tempo può stare un gatto da solo a casa per comportarsi al meglio.

Come far sentire il gatto meno solo? Mantenere interazione quotidiana;

Non lasciarlo per troppe ore;

Valutare l'adozione di un altro gatto;

Lasciare che abbia spazio per intrattenersi e muoversi. Se il gatto dovrà restare solo per alcune ore al giorno, per impegni professionali o familiari, bisognerà sicuramente mantenere interazioni quotidiane dedicandogli tempo di qualità al rientro. Possono bastare pochi momenti di gioco e coccole al giorno, lo rassicureranno e gli faranno vivere la routine in modo più tranquillo. Un'idea in più potrebbe essere quella di prendere un altro gatto: seppur l'inserimento iniziale potrebbe creare qualche problema, poi si potrebbero fare compagnia giocando e interagendo nelle ore in cui non sarai presente. Naturalmente, questa scelta richiede una valutazione attenta e una graduale introduzione tra i due animali, per assicurarsi che entrambi si adattino bene alla convivenza.

Perché il gatto mi sta sempre attaccato? Alcuni gatti sono più coccoloni ed espansivi di altri. Se il tuo gatto ti resta sempre attaccato, molto probabilmente ha un amore forte nei tuoi confronti e vuole fartelo capire. Potrebbe avere questo atteggiamento anche per ansia di separazione, soprattutto se teme che tu possa andare via per diversi giorni.

Il gatto soffre la lontananza del padrone? Sì, il gatto può sentire la mancanza del proprio padrone Nonostante il gatto sia conosciuto come un animale estremamente indipendente e ha meno bisogno della vicinanza fisica con una persona rispetto a un cane tende sicuramente a instaurare un rapporto, soprattutto se è l'unico esemplare in casa. Il gatto può sentirsi abbandonato e patisce la lontananza del padrone, ad esempio durante le vacanze. Se il gatto miagola in modo insistente e disperato o piange, soprattutto in prossimità della porta bisogna intervenire e provare a calmarlo, magari con l'aiuto di un esperto di comportamento animale o un educatore specializzato in felini.

Come si comporta un gatto offeso? Mantiene una netta distanza fisica;

Sembra avere un atteggiamento di noncuranza e superiorità;

Evita il gioco e il contatto visivo. C'è chi parla di sindrome del gatto offeso ma quello che è chiaro a tutti è che il felino ha una grande capacità comunicativa. Il linguaggio del gatto è chiaro e quando si sente offeso ha un atteggiamento chiaro che fa trasparire quanto sia risentito o arrabbiato. Tengono una distanza fisica, non vogliono essere toccati e soprattutto non si fanno coinvolgere in giochi e attività che solitamente amano. Chi ha un carattere più forte riesce persino ad evitare ogni contatto visivo, non dando tregua nemmeno quando viene riempita la ciotola.