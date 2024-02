Quindi, prima di scoprire quali sensi hanno i pesci e come fanno ad avvertirli, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Quante volte vi siete chiesti quali sono i sensi dei pesci ? Li hanno davvero? Sono come i nostri? Quali organi usano? Sono tutte domande legittime, poiché il loro vivere in acqua da origine, ovviamente, a delle nette differenze tra noi e loro. Eppure, quando si parla di sensi, è interessante scoprire anche alcune analogie.

Ebbene, i pesci hanno tutti e cinque i sensi come noi (e la maggior parte degli animali), seppure sviluppati in maniera diversa, utilizzati differentemente, e alcuni percepiti con altre parti del loro corpo. Sicuramente vista, udito e gusto sono predominanti, ma anche il tatto e l'olfatto sono presenti nei pesci.

Diamo per scontato che la vita acquatica dei pesci li differenzi completamente da noi uomini, e che i loro sensi, qualora presenti, siano ovattati e alterati dall'acqua. Eppure, non è così. Vi siete mai chiesti cosa vedono, cosa sentono, e cosa avvertono i pesci nel vostro acquario di casa o in fondo al mare?

Cosa sentono i pesci?

I pesci hanno tutti i sensi, ma quelli più sviluppati sono vista e gusto. Alcuni pesci hanno una vista migliore di altri. Alcuni hanno solo la capacità di vedere la luce e l'oscurità e gli altri possono vedere a colori.

Il tatto è il senso meno sviluppato, perché i pesci sono soliti strofinarsi sulle superfici per liberarsi dei parassiti e non per sentire, e ad eccezione di qualche riflesso incondizionato, le loro pinne non servono a questo. L'unica azione che alcune specie compiono davvero in questo senso è usare le pinne ventrali e i barbigli per riconoscere se un oggetto è commestibile oppure no.

Molte specie hanno delle simil narici, che non utilizzano per respirare, ma per l'olfatto, che quindi non funziona molto diversamente da noi. Spieghiamo meglio: le loro narici hanno dei recettori sensoriali che utilizzano, per fiutare cibo, che sono collegati al cervello.

Passiamo poi al gusto che, ovviamene, viene recepito all'interno della bocca e del cavo faringeo. Questo avviene attraverso sensori (come nel caso dell'olfatto) che riescono a distinguere il cibo da ingerire, da altre sostanze non alimentari o addirittura nocive.

I pesci possono assaggiare tutto, e sarà poi questo senso a fare una distinzione vitale, permettendo loro di espellere dalla bocca ciò che potrebbe essere pericoloso. Un ruolo importante è rivestito dai barbigli posizionati intorno alla cavità orale, simile a quello delle pinne ventrali, quindi tattile-olfattivo.

Arriviamo all'udito. I pesci percepiscono i suoni diversamente da noi e altre specie animali, visto che si trovano in acqua. Quelle che loro avvertono sono vibrazioni, grazie a un organo formato da due cavità che contengono un liquido sieroso e corpuscoli calcarei.

Infine, siamo portati a credere che il senso più sviluppato sia la vista, ma non è così: per quanto importante, essa è essenziale per l'alimentazione, per muoversi e sfuggire ai pericoli, ma resta il gusto la capacità più sviluppata. Chiarito questo, gli occhi, come abbiamo visto, hanno comunque un ruolo fondamentale.