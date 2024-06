Sono tante le persone che annoverano i ragni tra le proprie fobie . Così come per altre creature, come ad esempio gli squali, esiste una narrazione che perdura da secoli, che ci ha portati a temere ogni creatura di questa specie, anche la più innocua. Spesso siamo ad esempio incapaci di conviverci in casa.

Dalle analisi è emerso che la composizione del veleno generato di una specie particolare di ragno dei cunicoli (Hadronyche valida) vari in base all'umore della creatura: insomma, secerne un differente veleno per ogni circostanza di pericolo percepita.

Se le atracotossine da sole non bastassero, il veleno del ragno dei cunicoli contiene anche inibitori del canale ionico , sostanze che interrompono la normale trasmissione degli impulsi nervosi, causando paralisi e altri effetti neurotossici. Questo aracnide è una creatura complessa e affascinante, oltre che terrificante per molti.

Il ragno più velenoso al mondo è il ragno dei cunicoli. Vive in Australia e il suo veleno è composto da una miscela complessa di elementi, tra cui le atracotossine una famiglia di neurotossine che interferiscono con il funzionamento del sistema nervoso. Fra queste, la più terribile è la δ-atracotossina (versutossina) , che può causare un massiccio rilascio di neurotrasmettitori, portando a spasmi muscolari, dolore intenso e, in alcuni casi, morte.

In ogni area del mondo sono presenti ragni dal veleno rilevante dal punto di vista medico , con l'eccezione delle regioni più fredde al mondo. La letteratura scientifica ha riconosciuto nelle creature elencate una capacità mortale . Ciò sulla base di riconosciuti decessi provocati dal loro veleno. I sintomi sono differenti, spaziando dal dolore localizzato alla distruzione dei tessuti e, come detto, alla morte.

Vive in Australia la specie più aggressiva di ragno nota al mondo . Si tratta del ragno dalla ragnatela a imbuto . Non è esclusivo del territorio australiano, sia chiaro, ma le probabilità di incappare in questa creatura in Oceania sono più elevate che nel resto del mondo. È qui che vive principalmente ed è noto per il suo comportamento aggressivo , unito a un potente veleno.

Si pensi che qui esistono oltre 40 specie del tunnel-web spider , tra i più velenosi al mondo. È originario di questa terra il ragno dei cunicoli. Come detto, inoltre, è prevalentemente presente in questa parte di mondo l'aggressivo ragno dalla ragnatela a imbuto. Questo è un minimo elenco, decisamente ridotto rispetto alla realtà, ma occorre per capire come questa sia la terra (anche) dei ragni.

L'Australia porta di certo la bandiera dei Paesi con un elevato tasso di ragni velenosi. Un territorio tanto affascinante quanto pericoloso, che richiede massima allerta e preparazione. Un conto è restare nei centri urbani, altra cosa è avventurarsi in natura. Occorre giudizio per fronteggiare l'Oceania in generale e l'Australia nello specifico.

Qual è il ragno più pericoloso in Italia?

Senza ombra di dubbio, la vedova nera è il ragno più pericoloso presente in Italia. È più aggressiva del maschio e vanta un veleno neurotossico molto potente. Il suo nome scientifico è Latrodectus tredecimguttatus.

Un ragno che predilige i climi caldi ed è particolarmente diffuso nell'area della Maremma, così come in Liguria, in Lazio, nelle isole e, in generale, nel meridione italiano. La crisi climatica, però, non esclude una sua futura diffusione in massa altrove.

Il suo morso è considerato estremamente pericoloso, perché in grado di provocare sintomi dalle conseguenze talvolta letali. Nonostante la sua fama, non si tratta in realtà di una specie particolarmente aggressiva. Non si pensi a un ragno che tenta di attaccare l'uomo, che quasi lo ricerchi per morderlo. È materia da film e nient'altro.

I casi di morsi sono generalmente accidentali, connessi soprattutto al fatto che ci si sia imbattuti nella tana di una vedova nera per errore. Il morso in questo caso non è altro che un tentativo di autodifesa. Il suo veleno neurotossico contiene latrotossine e altre tossine polipeptidiche in grado di provocare il rilascio di diversi neurotrasmettitori, con paralisi di strutture e tessuti del sistema nervoso. Tra i sintomi comuni troviamo anche sudorazione, nausea, vomito e crampi addominali.

