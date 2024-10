Quali sono i nomi più belli per Cocker Spaniel?

Sono tante le possibilità per scegliere il nome del proprio cane maschio o il nome del proprio cane femmina : con la sua personalità scoppiettante e irriverente , il cocker spaniel è un cane che merita un nome all'altezza dello spessore del suo carattere. Al tempo stesso, è fondamentale che prenda anche in considerazione eventuali richieste dell'allevamento , poiché il nome comparirà nel modulo del pedigree .

Questi sono solo alcuni dei nomi per cani femmine di razza Cocker Spaniel che potrebbero piacerti, o da cui potresti trarre ispirazione per individuarne uno nuovo da dare al tuo cane. Guardala negli occhi e osserva i suoi comportamenti: sarà davvero molto più facile trovare un nome che le si addica. Scegli parole brevi o facilmente abbreviabili, poiché, se non lo sapessi, il cane può tranquillamente imparare a riconoscere anche i suoi soprannomi .

Dai nomi altisonanti a quelli più corti e d'effetto, i nomi per cocker spaniel maschio sono tantissimi e pieni di significato. Non solo: tra i nomi per cani preferiti , ci sono alcuni femminili che tornano e ben si adattano anche ad un cocker .

Come scegliere il nome del Cocker Spaniel in base al carattere?

Considerando che le possibilità di cambiare il nome al cane non sono tantissime, e bisognerebbe evitare di farlo troppo spesso, è di fondamentale importanza sceglierlo con cura e utilizzarlo continuativamente, in maniera che il cane associ il suono al significato corretto.

Gli esperti raccomandano di conciliare un nome che piace con il temperamento della razza e dell'esemplare nello specifico. Per fare qualche esempio, quasi tutti gli allevamenti considerano il cocker come un animale socievole, domestico e affettuoso, dotato di una "fine psicologia" dove bontà e intelligenza, ma anche un pizzico di malizia, sono ben amalgamate tra loro. Un cocker, come forse sanno già i padroni esperti, non obbedisce per servilità o per dovere, ma perché le sue idee sono in comunione con quelle del padrone.

Insomma: chi sottovaluta un cocker si trova per le mani un animale che con tutta probabilità saprà rigirare ogni situazione a suo favore, utilizzando ogni tecnica a sua disposizione. È un formidabile animale da compagnia, appassionato del divano, ma anche del fiuto e della caccia.

Se il cucciolo di cocker manifesta atteggiamenti affettuosi, e ama il contatto con i suoi esseri umani, potrebbe essere una buona idea quella di dargli un nome corto e affettuoso, come per esempio Argo o Tango.

Se a prevalere è il suo istinto esuberante, invece, un nome simpatico come Boss potrebbe essere la scelta giusta, così come anche un nome da dea greca, bellissima e al tempo stesso assolutamente irraggiungibile.

I cani con lo spirito giocoso e burlone, propensi ai piccoli incidenti (come per esempio l'inciampare nelle proprie orecchie) meritano un nome altisonante o divertente, in base anche al senso dell'umorismo del padrone stesso.