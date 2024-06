Qual è il nome più bello per un gatto? Ve lo anticipiamo, non c'è risposta: non esiste un nome "migliore" per il gatto, semplicemente perché tutto dipende dal vostro gusto personale, dal suo carattere e dalle sue particolarità. In compenso, possiamo darvi una lunga lista di spunti e, magari, potreste trovare proprio fra questi il vostro preferito. Se arriva il momento di accogliere un (altro?) felino nella nostra vita e sappiamo già che sarà un maschietto sicuramente staremo pensando a quali sono i nomi per gatto maschio perfetti per lui, i nomi per gatto maschio più belli, ecco qualche idea. Prima di cominciare, però, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Come dare i nomi ai gatti? Osservate il comportamento;

Rilevate le caratteristiche principali;

Scegliete nomi corti e pratici. Anche se non c'è una regola universale su come si da un nome al gatto, ci sono una serie di accortezze da tenere in considerazione. Il primo è osservare la sua indole, il comportamento, il temperamento: spesso i modi di fare di un felino sono già più che mai esplicativi e il nome potrebbe venire da sé, spontaneamente. Lo stesso vale per l'osservazione delle caratteristiche principali: colori del pelo, macchie e macchiette, colori degli occhi e persino lunghezza di baffi e coda possono fare la differenza. Infine, il suggerimento più utile: cercare di scegliere nomi corti e pratici, che il nostro nuovo animale domestico potrà associare senza sforzi.

Quali sono i nomi corti per gatti maschi più belli? Ace

Ari

Ash

Bud

Cas

Fox

Ike

Leo

Lex

Lux

Max

Mio

Pax

Ray

Rey

Roy

Rio

Tao

Will Come abbiamo accennato, un nome corto è sempre un'ottima opzione. Per altro, i nomi più corti per gatti sono i migliori, perché il micio lo apprende più facilmente e lo associa con maggiore semplicità al richiamo, cosa essenziale specie se il nostro felino tende a essere particolarmente vivace o tendente alla fuga. I nomi più corti vengono spesso sottovalutati perché si pensa che non abbiano grandi significati, ma quelli che vi abbiamo proposto, invece, sono molto rappresentativi: Ace, per esempio significa "Asso", mentre Bud significa amico. Ike, invece, sta per riso, mentre Rey e Roy significano "Re". Insomma, corto non significa di certo banale.

Quali sono i nomi simpatici per gatti maschi? Amio

Baffo

Birba

Blitz

Brio

Buzz

Cacio

Ciao

Cocco

Cosmo

Dado

Diesel

Fido

Geko

Lucky

Macho

Mago

Orso

Topo

Zampa

Zorro E se invece volessimo puntare sulla simpatia? Anche qui, diciamolo, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Posto che per un gatto maschio potrebbe andare bene qualsiasi nome ironico che sia piuttosto corto, abbiamo cercato di selezionare i più simpatici: Baffo, per esempio, è perfetto per gatti con vibrisse particolarmente lunghe, mentre Blitz è un nome esplicativo per felini che amano gli agguati (specie quelli alle caviglie). Fra i più divertenti compaiono anche Fido (generalmente uno dei nomi per cani più gettonato) e Topo, che associano specie opposte e "nemiche". Insomma, tutto sta ovviamente al vostro gusto e a qual è il messaggio che volete trasmettere.

Quali sono i nomi originali per gatti maschi? Apollo

Ares

Argo

Axel

Buzz

Dash

Indy

Neo

Otis

Sky

Yari

Ulisse

Zen Magari siete in procinto di prendere il vostro primo gatto, magari è la vostra prima esperienza con un felino. E magari, proprio per questo, volete puntare su un nome più originale. Perché, allora, non attingere alla cultura greca? Apollo, Ares, Argo e Ulisse sono perfetti per un gatto e sono sicuramente fuori dal comune. Se non vi convincono, provate a considerare Axel. E no, non per un tributo ad Axl Rose dei Guns N' Roses (anche se potrebbe essere un'idea!) ma perché in scandinavo significa padre della pace. Fra i più originali compare anche Buzz, che può tanto essere un tributo al personaggio di Toy Story Buzz Lightyear quanto giocare sul significato in inglese, ovvero ronzio. Da Toy Story passiamo anche a Indiana Jones, con il nome Indy, e a Matrix, con il nome Neo. Altri spunti originalissimi? Otis, come il protagonista di Sex Education, e Zen, per omaggiare la disciplina meditativa orientale.

Qual è una lista di nomi per gatti maschi particolari? Aki

Bardo

Cael

Chico

Cian

Echo

Frost

Koda

Orin

Sage I più simpatici e i più originali non sono bastati, perché per il vostro gatto volete davvero qualcosa di speciale? Niente paura, le ispirazioni non sono ancora finite. Esistono diversi nomi particolari per gatti che possono fare al caso vostro, primo fra tutti Aki, che significa Autunno in giapponese. Se volete qualcosa di più particolare e siete degli appassionati di giochi di ruolo, non potete poi non considerare il nome Bardo, dall'omonima classe di personaggi che usa musica e magia per stregare gli avversari. Sono particolarissimi anche Cael e Cian, due nomi irlandesi che significano rispettivamente snello e antico: il primo è perfetto per mici atletici e intraprendenti, mentre il secondo cade a pennello per gatti dal pelo lungo, con un aspetto più autoritario. Fra i più particolari, nonostante la vocazione sbarazzina, c'è anche Chico, che significa ragazzo in spagnolo, mentre sono davvero d'impatto Echo (Eco) Frost (Gelo) Sage (Saggio) e i più esotici Koda (che significa amico in lingua nativo-americana) e Orin (Luce in celtico).

Quali nomi di gatti maschi famosi esistono? Bizet

Cheshire (o Stregatto)

Figaro

Felix

Garfield

Grattastinchi

Jonesy

Matisse

Romeo

Salem

Silvestro Se invece volete ispirarvi a dei nomi di gatti famosi, eccoli qui: le prime scelte sono ovviamente Bizet, Matisse e Romeo, protagonisti de Gli Aristogatti, ma sempre dal mondo Disney è possibile anche ispirarsi ad Alice nel Paese delle Meraviglie scegliendo il nome Cheshire (da Cheshire Cat, il nome inglese dello Stregatto) o a Pinocchio optando per Figaro, il gatto di Geppetto. Restando nel mondo dei gatti animati, si può anche scegliere Felix (gatto di una serie d'animazione degli anni Venti) e Garfield, pigro e sarcastico protagonista dell'omonimo fumetto. Gli amanti della saga di Harry Potter non possono, poi, non considerare il nome Grattastinchi, come era chiamato il gatto di Hermione, mentre gli appassionati di Alien potrebbero optare per Jonesy, il gatto a bordo della nave spaziale dove si svolge tutto il primo film. Infine, assolutamente da citare sono Salem, personaggio di Sabrina, vita da strega e, ovviamente, Silvestro, iconico micio pasticcione creato dalla Warner Bros.

Come chiamare un gattino maschio grigio? Ash

Cinder

Dusty

Fumo

Gris

Iron

Lead

Shadow

Smokey

Steel Vi siete ritrovati davanti a un meraviglioso gattino grigio e adesso volete proprio un nome che richiami questa sua particolarità? Il primo nome da considerare (e forse il più ovvio) è Ash, ovvero Cenere, ma se volete fare un salto di qualità potreste considerare anche Cinder, che significa Brace. Azzeccatissimi anche Dusty (polveroso), il più esplicativo Fumo e Gris (che significa proprio grigio in francese). Per gattini con una personalità più spiccata, però, possono essere perfetti Iron (ovvero ferro), Lead (ossia piombo) e Steel (acciaio). Più comuni ma non per questo meno centrati, infine, sono Shadow (ombra) e Smokey (fumoso).